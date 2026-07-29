У Європі запустили блокчейн-ініціативу RL1

28 липня 2026 року в Європі офіційно представили Regulated Layer One (RL1) — нову блокчейн-інфраструктуру, розраховану на роботу банків та інших регульованих фінансових установ із цифровими активами. Мережу позиціонують як відкриту, нейтральну та орієнтовану на дотримання нормативних вимог

Ініціативу створили у форматі європейського кооперативного товариства SCE. До складу засновників увійшли ABN AMRO, Cecabank, Chartered Investment, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, DekaBank, DZ BANK, LBBW, Natixis CIB, SC Ventures і Seturion. Очолив RL1 Хеннінг Фольбер, який раніше керував блокчейн-компанією SWIAT.

Організація також заявила про готовність приймати нових учасників. Серед потенційних партнерів називають NatWest: сторони вже обговорюють можливість приєднання британської фінансової групи до кооперативу.

Технологічною основою RL1 стала мережа SWIAT, запущена близько трьох років тому. Компанія й надалі забезпечуватиме проєкт програмним забезпеченням і супутніми сервісами. За час роботи її інфраструктура провела 50 операцій із сукупним обсягом близько 700 млн євро.

Учасники називають RL1 спільною європейською спробою сформувати надійну основу для розподіленого реєстру з прозорою моделлю управління. Ключове завдання проєкту — зменшити роздрібненість блокчейн-рішень у регульованому фінансовому секторі та створити єдину пан’європейську DLT-платформу, що перебуватиме під контролем самих учасників.

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Нова інфраструктура має підтримувати операції з токенізованими активами, цифровими грошима та фінансовими продуктами нового покоління. Уже зараз технології SWIAT дають змогу реалізовувати окремі сценарії, зокрема випуск і обіг токенізованих цінних паперів. У перспективі спільна мережа має спростити взаємодію між фінансовими установами та скоротити потребу в окремих несумісних системах.

Запуск RL1 відбувається на тлі зростання попиту на інституційні блокчейн-рішення в Євросоюзі. Ринок токенізації реальних активів поступово переходить від експериментів і пілотних запусків до масштабованої інфраструктури. Подібний напрям уже розвивають європейські проєкти Pontes та Appia, які також націлені на інтеграцію DLT у традиційну фінансову систему.

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Джерело: Incrypted.