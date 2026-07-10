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Swift запускає нову блокчейн-інфраструктуру для міжнародних переказів

10.07.2026 18:20
Микола Деркач

Міжнародна міжбанківська мережа Swift оголосила про готовність до першого практичного використання власного блокчейн-реєстру (ledger), який дасть змогу здійснювати транскордонні платежі з використанням токенізованих депозитів у режимі 24/7. Першими нову інфраструктуру протестують 17 банків із шести континентів

Swift запускає нову блокчейн-інфраструктуру для міжнародних переказів

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий реєстр дозволяє фінансовим установам проводити платежі для клієнтів у будь-який час — зокрема вночі, у вихідні та святкові дні — без очікування відкриття традиційних платіжних систем. Остаточне врегулювання операцій при цьому здійснюватиметься через чинну фінансову інфраструктуру, що забезпечує відповідність регуляторним вимогам і високий рівень безпеки.

У Swift зазначають, що нове рішення було розроблене менш ніж за дев’ять місяців у співпраці з міжнародними фінансовими установами. У майбутньому функціональність платформи планують розширити, створивши основу для впровадження програмованих грошей, цифрових активів та інших інноваційних фінансових сервісів.

До пілотного проєкту долучилися такі великі банки, як BNP Paribas, Citi, HSBC, DBS, Standard Chartered, UBS, Wells Fargo, Lloyds Bank, MUFG Bank, ANZ, BNY та інші. Учасники наголошують, що використання токенізованих депозитів дозволить прискорити міжнародні розрахунки, підвищити ефективність управління ліквідністю та забезпечити безперервність платежів для корпоративних клієнтів.

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За словами директора з розвитку бізнесу Swift Тьєррі Чілозі, новий блокчейн-реєстр поєднує гнучкість цифрових грошей із надійністю традиційної фінансової системи. Це дає змогу здійснювати міжнародні перекази швидше, не жертвуючи вимогами до безпеки, стійкості та комплаєнсу.

Редакція PSM звертає увагу, що розвиток інфраструктури для токенізованих платежів може пришвидшити глобальне впровадження цифрових фінансових інструментів. Для України, яка активно розвиває цифровий банкінг, досліджує можливості цифрової гривні (е-гривні) та інтегрується у міжнародний фінансовий простір, подібні ініціативи можуть стати важливим орієнтиром для майбутньої модернізації платіжної інфраструктури.

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Рубрики: BlockchainFinTechSWIFTГрошові переказиГрошіСвітНовиниТехнології
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