Експерт Волл-стріт прогнозує падіння акцій SpaceX

Акції SpaceX за останні три тижні зросли більш ніж на 17% після сильного звіту за II квартал 2026 року. Однак аналітик Phillip Securities Гленн Там вважає, що нинішнє відновлення може виявитися нетривалим, а протягом наступних 12 місяців папери компанії ризикують опуститися до нового історичного мінімуму

Чому аналітик очікує падіння

У записці для клієнтів від 17 серпня Там підтвердив рекомендацію «продавати» щодо акцій SpaceX і залишив 12-місячну цільову ціну на рівні $75.

На момент написання акції SPCX торгувалися приблизно по $140,50. Таким чином, прогноз Phillip Securities передбачає потенційне падіння на 46,6%.

Аналітик пояснює песимістичний сценарій одразу кількома факторами. Серед них — значні капітальні витрати компанії, висока концентрація клієнтів у сегменті штучного інтелекту та тимчасовий характер частини контрактів на хмарні послуги.

У Phillip Securities вважають, що для стійкішої переоцінки акцій SpaceX компанії необхідно збільшити частку довгострокових контрактів.

Фінансові результати SpaceX різко зросли

Попри застереження аналітика, результати SpaceX за II квартал виявилися сильними. Загальний виторг компанії зріс на 92% у річному вимірі — до $7,8 млрд.

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Виторг від послуг зв’язку збільшився на 66% — до $4,3 млрд. Кількість абонентів Starlink подвоїлася та досягла 12 млн, а високий попит з боку корпоративних і державних клієнтів допоміг збільшити операційний прибуток сегмента на 79%.

Ще швидше зростав напрям AI. Виторг SpaceX у цьому сегменті підскочив на 247% — до $2,6 млрд завдяки новим угодам у сфері хмарних сервісів та інфраструктури.

Волл-стріт переважно налаштована оптимістично

Прогноз Phillip Securities помітно відрізняється від консенсусу Волл-стріт. За даними TipRanks, 31 аналітик встановив середню 12-місячну цільову ціну акцій SPCX на рівні $232,35. Це приблизно на 64% вище за поточну ціну.

Найоптимістичніший прогноз передбачає зростання акцій приблизно до $800, тоді як найнижча оцінка становить ті самі $75.

Після публікації фінансових результатів акції SpaceX відновилися більш ніж на 17%, однак зустріли опір поблизу $149. За останні 24 години вони подешевшали більш ніж на 4%, а ринкова капіталізація компанії становила близько $1,9 трлн.

Подальша динаміка значною мірою залежатиме від того, чи зможе SpaceX укласти більше довгострокових контрактів у сегментах AI та Starlink. Якщо цього не станеться, нещодавнє зростання може виявитися короткочасним відскоком перед новою хвилею зниження.

Редакція PSM звертає увагу, що різкі коливання акцій технологічних компаній із високими оцінками демонструють підвищені ризики для приватних інвесторів. Для українських інвесторів, які отримують доступ до американського фондового ринку через міжнародних брокерів, особливо важливо враховувати не лише темпи зростання виторгу, а й структуру контрактів, капітальні витрати та оцінку компанії.

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Джерело: Finbold.