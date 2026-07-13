SpaceXAI представила Grok 4.5: найпотужнішу ШІ модель

Компанія SpaceXAI, що належить Ілону Маску, представила нову модель штучного інтелекту Grok 4.5, яку називає найпотужнішою у своїй лінійці. Вона орієнтована насамперед на програмування, інженерні задачі та виконання так званих агентних (agentic) сценаріїв, коли ШІ може самостійно виконувати послідовність дій для досягнення поставленої мети

За даними компанії, Grok 4.5 навчали на десятках тисяч графічних процесорів Nvidia GB300, приділяючи особливу увагу якості навчальних даних, їх очищенню від дублікатів і ретельному відбору. Модель вже доступна через AI-асистента Grok Build, інтегрованого із сервісом Cursor, а також через портал для розробників SpaceXAI за допомогою API. Для користувачів у країнах Європейського Союзу запуск очікується в середині липня.

У компанії також повідомили, що популярний ШІ-інструмент для програмування Cursor брав участь у навчанні нової моделі. Раніше SpaceXAI оголосила про придбання розробника Cursor — компанії Anysphere — в рамках угоди, оціненої у $60 млрд, що має посилити позиції компанії на ринку корпоративних AI-рішень.

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Вартість використання Grok 4.5 становить $2 за мільйон вхідних токенів і $6 за мільйон вихідних токенів. Ілон Маск назвав модель «рівня Claude Opus, але швидшою, ефективнішою за кількістю токенів і дешевшою». Для порівняння, Claude Opus 4.8 від Anthropic коштує $5 за мільйон вхідних і $25 за мільйон вихідних токенів, тоді як OpenAI GPT-5.6 Luna — $1 і $6 відповідно.

Запуск Grok 4.5 відбувається на тлі загострення конкуренції між провідними розробниками генеративного штучного інтелекту. Уже цього тижня OpenAI також має представити свою нову флагманську модель GPT-5.6 після перенесення релізу через перевірки, пов’язані з питаннями національної безпеки США.

Редакція PSM звертає увагу, що конкуренція між провідними розробниками штучного інтелекту продовжує прискорюватися, а нові моделі дедалі більше орієнтуються на програмування та автономне виконання складних завдань. Для України це означає розширення доступу до сучасних AI-інструментів, які можуть використовуватися ІТ-компаніями, стартапами та бізнесом для автоматизації процесів, створення програмного забезпечення й підвищення продуктивності.

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Джерела: reuters.com; tech.yahoo.com.