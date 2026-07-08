close-btn
PaySpaceMagazine

Meta запустила новий ШІ-генератор Muse Image

08.07.2026 18:20
Микола Деркач

Компанія Meta представила новий генератор зображень на основі штучного інтелекту Muse Image, який уже доступний безкоштовно у застосунку Meta AI, а також в Instagram Stories і WhatsApp. Водночас новинка одразу опинилася в центрі дискусій через можливі ризики для приватності користувачів

Meta запустила новий ШІ-генератор Muse Image

Фото: Meta

Muse дозволяє створювати зображення за текстовими запитами, редагувати фотографії та використовувати готові шаблони (presets) для генерації нових ідей. Серед заявлених можливостей — видалення випадкових людей із фото, створення зображень із користувачем біля відомих пам’яток, генерація QR-кодів та візуалізація інтер’єру перед купівлею меблів через Facebook Marketplace.

Найбільше занепокоєння викликала функція, яка дозволяє використовувати фотографії інших людей з публічних акаунтів Instagram. Для цього достатньо позначити користувача, після чого його зображення можна застосувати для створення нової AI-картинки.

Після появи цієї функції користувачі соцмереж розкритикували Meta. На їхню думку, можливість змінювати фотографії реальних людей без їхньої прямої згоди створює серйозні ризики для конфіденційності.

У політиці компанії зазначено, що контент із публічних акаунтів Instagram може використовуватися в AI-функціях Meta, а власники фотографій не отримуватимуть повідомлення, якщо хтось створить нове зображення на їхній основі.

Читайте також: Facebook отримає ШІ-функції: Meta оновлює платформу

Meta наголошує, що користувачі можуть відключити таку можливість у налаштуваннях конфіденційності. Однак за замовчуванням ця функція активна, що й стало головною причиною критики.

Крім генерації зображень, Meta анонсувала нові AI-ефекти для Instagram Stories та підтвердила, що вже працює над Muse Video — генератором відео на основі штучного інтелекту.

Скептичне ставлення до новинки також пов’язане з історією самої Meta. У 2019 році компанія сплатила рекордний штраф $5 млрд після скандалу з Cambridge Analytica, яка без дозволу використовувала дані десятків мільйонів користувачів Facebook. А у 2021 році Meta відмовилася від системи автоматичного розпізнавання облич через регуляторний тиск та судові позови.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських користувачів соціальних мереж питання захисту персональних даних набуває особливого значення на тлі стрімкого розвитку генеративного ШІ. Якщо ви активно користуєтеся Instagram або Facebook, варто переглянути налаштування конфіденційності та перевірити, чи дозволено використовувати ваші публічні фотографії для AI-функцій Meta.

Нагадаємо, що Meta планує запустити застосунок прогнозів — аналог Polymarket.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Meta представила власний бренд смарт-окулярів

Ціни на iPhone та Mac зростуть: подробиці

Meta запускає функцію ШІ-покупок у Meta AI

За матеріалами techcrunch.com; theverge.com.

Рубрики: FacebookСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Facebook отримає ШІ-функції: Meta оновлює платформу 25.06.2026

Facebook отримає ШІ-функції: Meta оновлює платформу
Meta планує запустити застосунок прогнозів — аналог Polymarket 24.06.2026

Meta планує запустити застосунок прогнозів — аналог Polymarket
Meta закриває Messenger.com — що зміниться для користувачів 17.02.2026

Meta закриває Messenger.com — що зміниться для користувачів
Facebook увімкнув монетизацію для українських користувачів 11.02.2026

Facebook увімкнув монетизацію для українських користувачів
PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино 06.08.2025

PlayCity та Meta заблокували 7 Instagram-аккаунтів за рекламу казино
Meta заборонила RT та інші російські державні ЗМІ 17.09.2024

Meta заборонила RT та інші російські державні ЗМІ

Вибір редакції
Всі
Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

Останні новини
Сьогодні  19:30

Дія розширила можливості для учасників гранту «Власна справа»

 Сьогодні  18:20

Meta запустила новий ШІ-генератор Muse Image

 Сьогодні  17:10

Названо найбагатших нардепів України: що декларували політики

 Сьогодні  16:00

Вчені виявили загадкові зміни у надрах Землі

 Сьогодні  13:40

НБУ відкликав ліцензії у двох небанків

 Сьогодні  12:30

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у акції Marvell рік тому

 Сьогодні  11:20

Податкова попередила бізнес про сплеск шахрайської активності

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.