Meta запустила новий ШІ-генератор Muse Image

Компанія Meta представила новий генератор зображень на основі штучного інтелекту Muse Image, який уже доступний безкоштовно у застосунку Meta AI, а також в Instagram Stories і WhatsApp. Водночас новинка одразу опинилася в центрі дискусій через можливі ризики для приватності користувачів

Muse дозволяє створювати зображення за текстовими запитами, редагувати фотографії та використовувати готові шаблони (presets) для генерації нових ідей. Серед заявлених можливостей — видалення випадкових людей із фото, створення зображень із користувачем біля відомих пам’яток, генерація QR-кодів та візуалізація інтер’єру перед купівлею меблів через Facebook Marketplace.

Найбільше занепокоєння викликала функція, яка дозволяє використовувати фотографії інших людей з публічних акаунтів Instagram. Для цього достатньо позначити користувача, після чого його зображення можна застосувати для створення нової AI-картинки.

Після появи цієї функції користувачі соцмереж розкритикували Meta. На їхню думку, можливість змінювати фотографії реальних людей без їхньої прямої згоди створює серйозні ризики для конфіденційності.

У політиці компанії зазначено, що контент із публічних акаунтів Instagram може використовуватися в AI-функціях Meta, а власники фотографій не отримуватимуть повідомлення, якщо хтось створить нове зображення на їхній основі.

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Meta наголошує, що користувачі можуть відключити таку можливість у налаштуваннях конфіденційності. Однак за замовчуванням ця функція активна, що й стало головною причиною критики.

Крім генерації зображень, Meta анонсувала нові AI-ефекти для Instagram Stories та підтвердила, що вже працює над Muse Video — генератором відео на основі штучного інтелекту.

Скептичне ставлення до новинки також пов’язане з історією самої Meta. У 2019 році компанія сплатила рекордний штраф $5 млрд після скандалу з Cambridge Analytica, яка без дозволу використовувала дані десятків мільйонів користувачів Facebook. А у 2021 році Meta відмовилася від системи автоматичного розпізнавання облич через регуляторний тиск та судові позови.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських користувачів соціальних мереж питання захисту персональних даних набуває особливого значення на тлі стрімкого розвитку генеративного ШІ. Якщо ви активно користуєтеся Instagram або Facebook, варто переглянути налаштування конфіденційності та перевірити, чи дозволено використовувати ваші публічні фотографії для AI-функцій Meta.

Нагадаємо, що Meta планує запустити застосунок прогнозів — аналог Polymarket.

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За матеріалами techcrunch.com; theverge.com.