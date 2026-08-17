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Трейдер за лічені години отримав $282 тис. із вкладення у $9,6 тис.

17.08.2026 16:30
Микола Деркач

Криптотрейдер, який контролює гаманець 0x30f10c…, зміг перетворити вкладення у $9 645 приблизно на $282 тис. за кілька годин, відстежуючи публічну активність гаманця засновника Binance Чанпена Чжао, відомого як CZ

Трейдер за лічені години отримав $282 тис. із вкладення у $9,6 тис.

Фото: chatgpt.com

Коли Чжао спалив 4 444 токени Marscoin (MARS), трейдер у ту ж секунду витратив 16 BNB, які тоді коштували близько $9 645, на купівлю 84,61 млн MARS, свідчать дані Lookonchain.

Щоб якомога раніше провести операцію, трейдер встановив ціну газу в сотні або навіть тисячі разів вищу за звичайну. Комісія за транзакцію при цьому становила $9,93.

Після купівлі він застосував стратегію «подвоїти позицію та забрати початкові вкладення». Коли вартість активів зросла вдвічі, трейдер продав 42,3 млн MARS — приблизно половину своїх токенів — за 16,4 BNB, фактично повернувши початково вкладені кошти.

У результаті на гаманці залишилося ще 42,3 млн MARS, які вже можна було вважати прибутком без ризику для початкового капіталу.

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Прибутковість сягнула близько 2 840%

Замість того щоб одразу продати решту токенів, трейдер поступово скорочував позицію, зберігаючи можливість заробити додатково в разі подальшого зростання MARS.

Зрештою решту 42,3 млн MARS він продав за 465 BNB, які на той момент оцінювалися приблизно у $282 тис.

Загалом результат становив близько 29 початкових вкладень, або майже 2 840% прибутку. За даними джерела, цей гаманець став найприбутковішим серед трейдерів Marscoin.

Водночас цей випадок демонструє не лише потенційну перевагу від моніторингу відкритих ончейн-даних, а й надзвичайну волатильність та ризики, пов’язані з малими криптовалютами.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських криптотрейдерів така історія радше показує специфіку високоризикової торгівлі, ніж універсальну стратегію заробітку. Швидкі операції з малоліквідними токенами можуть приносити значний прибуток, але так само швидко призводити до великих втрат через різкі цінові рухи та обмежену ліквідність.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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