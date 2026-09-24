Що може підняти XRP до $2: аналітик назвав ключову умову

XRP може отримати поштовх до зростання, якщо подолає важливий ціновий бар’єр. На користь такого сценарію, за оцінкою аналітика, свідчить і накопичення токенів великими власниками

Про це пише Finbold із посиланням на криптовалютного аналітика Алі Мартінеса.

На денному графіку XRP він помітив можливе формування фігури «перевернута голова і плечі». Мартінес пов’язує з її підтвердженням потенційний рух до $2 — приблизно на 30% вище зони прориву.

За його оцінкою, «лінія шиї» цієї фігури проходить поблизу $1,5663. Водночас важливою перешкодою залишається рівень близько $1,60. Для реалізації прогнозу XRP потрібно впевнено подолати опір і закріпитися вище нього.

Додатковим аргументом Мартінес називає активність великих власників. За наведеними у публікації даними, адреси з балансами від 10 млн до 100 млн XRP накопичили 1,54 млрд токенів, оцінених приблизно у $2 млрд. Це відбувалося, поки ціна залишалася в обмеженому діапазоні.

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Водночас, за аналізом Мартінеса, поблизу $1,60 зосереджений значний обсяг токенів — близько 2,5 млрд XRP. Аналітик розглядає цю зону як суттєвий бар’єр для подальшого зростання.

Схожий сценарій із ціллю $2 описувало Coinpedia ще 18 вересня. Тоді видання наводило оцінку Мартінеса щодо необхідності прориву рівня $1,55. Також у матеріалі зазначалося, що падіння нижче підтримки $1,20 може зруйнувати позитивну графічну картину. Отже, йдеться про розвиток уже озвученого прогнозу, реалізація якого залежить від поведінки ціни.

Редакція PSM звертає увагу, що $2 — це умовна ціль аналітичного сценарію, а не гарантована майбутня ціна XRP. Українським інвесторам варто враховувати: накопичення токенів великими власниками саме по собі не гарантує зростання, а невдалий прорив рівня опору може завершитися новим падінням.

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