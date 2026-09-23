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У США змінюватимуть правила для криптовалют: що готує Білий дім

23.09.2026 12:30
Микола Деркач

США не чекатимуть завершення виборів, щоб змінювати правила крипторинку. Після невдалого голосування щодо CLARITY Act адміністрація робить ставку на рішення фінансових регуляторів

У США змінюватимуть правила для криптовалют: що готує Білий дім

Фото: magnific.com

Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на виступи радника Білого дому з криптовалют Патріка Вітта та помічника міністра фінансів США з питань фінансових установ Люка Петтітта 22 вересня.

За тиждень до цього Сенат не зміг просунути CLARITY Act — законопроєкт про структуру ринку цифрових активів. Повернення до нього можливе після листопадових виборів, але перспективи залежатимуть від того, яка партія отримає контроль над палатами Конгресу.

Тим часом роботу продовжуватимуть Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Білий дім не планує стримувати їхні ініціативи в очікуванні політичного компромісу.

«Ми робитимемо все, що можемо, у межах наявних у нас повноважень, а їх чимало», — заявив Вітт.

Водночас він визнав: без нового закону рішення регуляторів можуть зіткнутися з юридичними оскарженнями. Отже, адміністративні кроки дозволяють рухатися вперед, але не усувають усієї правової невизначеності.

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Один із таких кроків SEC оголосила 17 вересня. Регулятор запровадив тимчасовий режим винятків для торгівлі певними токенізованими акціями через спеціальні майданчики з автоматизованими пулами ліквідності. Це торгівля акціями, представленими токенами у блокчейні.

Послаблення діятимуть п’ять років після публікації та передбачають обмеження на перелік акцій і обсяги торгів. Майданчики мають перевіряти, що токенізовані акції надають власникам ті самі права, що й звичайні акції відповідного класу. Також передбачено публічність смартконтрактів і можливість їх аудиту.

Для українських компаній, які планують працювати на американському ринку цифрових активів, це сигнал стежити за конкретними рішеннями SEC і CFTC вже зараз. Водночас американські винятки самі собою не дають дозволу на аналогічну діяльність в Україні.

Редакція PSM звертає увагу, що дозвіл на торгівлю токенізованими акціями не означає автоматичного схвалення будь-якого токена з назвою відомої компанії. Ключове питання для інвестора — які саме права він отримує та хто забезпечує їх виконання.

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Рубрики: ЗаконодавствоКриптовалютиСвітНовиниСША
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