У США змінюватимуть правила для криптовалют: що готує Білий дім

США не чекатимуть завершення виборів, щоб змінювати правила крипторинку. Після невдалого голосування щодо CLARITY Act адміністрація робить ставку на рішення фінансових регуляторів

Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на виступи радника Білого дому з криптовалют Патріка Вітта та помічника міністра фінансів США з питань фінансових установ Люка Петтітта 22 вересня.

За тиждень до цього Сенат не зміг просунути CLARITY Act — законопроєкт про структуру ринку цифрових активів. Повернення до нього можливе після листопадових виборів, але перспективи залежатимуть від того, яка партія отримає контроль над палатами Конгресу.

Тим часом роботу продовжуватимуть Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Білий дім не планує стримувати їхні ініціативи в очікуванні політичного компромісу.

«Ми робитимемо все, що можемо, у межах наявних у нас повноважень, а їх чимало», — заявив Вітт.

Водночас він визнав: без нового закону рішення регуляторів можуть зіткнутися з юридичними оскарженнями. Отже, адміністративні кроки дозволяють рухатися вперед, але не усувають усієї правової невизначеності.

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Один із таких кроків SEC оголосила 17 вересня. Регулятор запровадив тимчасовий режим винятків для торгівлі певними токенізованими акціями через спеціальні майданчики з автоматизованими пулами ліквідності. Це торгівля акціями, представленими токенами у блокчейні.

Послаблення діятимуть п’ять років після публікації та передбачають обмеження на перелік акцій і обсяги торгів. Майданчики мають перевіряти, що токенізовані акції надають власникам ті самі права, що й звичайні акції відповідного класу. Також передбачено публічність смартконтрактів і можливість їх аудиту.

Для українських компаній, які планують працювати на американському ринку цифрових активів, це сигнал стежити за конкретними рішеннями SEC і CFTC вже зараз. Водночас американські винятки самі собою не дають дозволу на аналогічну діяльність в Україні.

Редакція PSM звертає увагу, що дозвіл на торгівлю токенізованими акціями не означає автоматичного схвалення будь-якого токена з назвою відомої компанії. Ключове питання для інвестора — які саме права він отримує та хто забезпечує їх виконання.

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