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Чому далекі світи не мають океанів і шансів на життя — учені

22.09.2026 19:30
Микола Деркач

Величезне космічне зіткнення не обов’язково перетворює замерзлий світ на тепле місце з океаном. Нове моделювання показало протилежне: для невеликих крижаних супутників така катастрофа може навіть знищити умови, необхідні для тривалого існування рідкої води

Чому далекі світи не мають океанів і шансів на життя — учені

Фото: magnific.com/vecstock

Це важливо для пошуку життя за межами Землі, адже підлідні океани вважаються одними з найперспективніших середовищ для його існування.

Міжнародна команда фахівців NASA, Southwest Research Institute та Інституту Вейцмана дослідила, як масштабні зіткнення впливають на крижані супутники планет-гігантів.

Серед найвідоміших потенційних «океанічних світів» Сонячної системи — Europa і Ganymede біля Jupiter та Enceladus біля Saturn. Під товстим шаром льоду на таких об’єктах можуть існувати величезні резервуари рідкої води.

Дослідники хотіли перевірити одну цікаву гіпотезу: чи може велике зіткнення виділити достатньо тепла, щоб розтопити лід і фактично створити новий підземний океан.

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Комп’ютерні моделі показали, що такий сценарій реалізувати значно складніше, ніж можна було очікувати. У жодному з проаналізованих випадків зіткнення не створило довготривалий океан усередині світу, який без катастрофи залишався б повністю замерзлим.

Для невеликих супутників наслідок може бути навіть негативним. Після удару суміш каміння та льоду перебудовується, щільніша порода опускається всередину, а вода швидко втрачає тепло. Через це потенційний океан може замерзнути або взагалі не сформуватися.

У великих об’єктів ситуація інша. Моделі показують, що супутники радіусом близько 1000 км мають значно більше шансів пережити масштабне зіткнення зі вже наявним океаном. У певних випадках удар може навіть тимчасово зробити цей океан товстішим.

А ось для тіл приблизно вдвічі меншого розміру зіткнення здатне, навпаки, перешкодити появі рідкої води.

Це безпосередньо впливає на оцінку потенційної придатності інших світів до життя. Наявність води залежить не лише від температури чи відстані до Сонця, а й від розміру небесного тіла та його геологічної історії.

І перевірити подібні сценарії вчені зможуть точніше завдяки майбутнім місіям. Europa Clipper уже прямує до системи Jupiter і має досліджувати придатність Europa до життя, тоді як Dragonfly у майбутньому вивчатиме Titan.

На думку редакції PSM, дослідження вкотре показує, що сама наявність льоду ще не робить небесне тіло перспективним кандидатом для життя. Значення має те, чи зміг світ утримати рідкий океан протягом достатньо тривалого часу, а великі космічні катастрофи для цього можуть бути не допомогою, а серйозною перешкодою.

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Джерело: Universe Today.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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