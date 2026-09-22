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ФОПи у 2027 році платитимуть більше податків: що зміниться

22.09.2026 17:10
Микола Деркач

Для українських ФОПів у 2027 році можуть зрости щомісячні податкові платежі та граничні суми доходу на спрощеній системі. Причина — заплановане підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, від яких напряму залежать ці показники

ФОПи у 2027 році платитимуть більше податків: що зміниться

Фото: magnific.com/DC Studio

У проєкті держбюджету №16000 уряд пропонує з 1 січня 2027 року встановити мінімальну зарплату на рівні 9546 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3691 грн. У 2026 році вони становлять 8647 грн і 3328 грн відповідно.

Водночас бюджет на 2027 рік ще не ухвалений остаточно, тому поки йдеться про суми, розраховані за параметрами урядового законопроєкту.

Скільки платитимуть ФОП

Якщо запропоновані соціальні стандарти залишаться без змін, максимальний єдиний податок для ФОП 1 групи зросте до 369,10 грн на місяць. Це 10% прожиткового мінімуму.

Для 2 групи максимальний платіж становитиме 1909,20 грн на місяць, або 20% мінімальної зарплати.

Військовий збір для підприємців 1 та 2 груп зросте до 954,60 грн на місяць — це 10% мінімальної зарплати.

Мінімальний ЄСВ, якщо підприємець зобов’язаний його сплачувати, становитиме 2100,12 грн на місяць, або 6300,36 грн за квартал. У 2026 році мінімальний внесок дорівнює 1902,34 грн. Чинні формули розрахунку підтверджує Державна податкова служба.

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Для ФОП 3 групи базовий принцип оподаткування наразі не змінюється. Підприємці без ПДВ сплачують 5% єдиного податку та 1% військового збору з доходу. Для платників ПДВ ставка єдиного податку становить 3%.

Зростуть і ліміти доходів

Разом із мінімальною зарплатою автоматично збільшаться суми, які ФОП можуть заробляти протягом року, не виходячи за межі своєї групи.

За нинішньою формулою у 2027 році ліміти становитимуть:

  • 1 група — 1 594 182 грн;
  • 2 група — 7 961 364 грн;
  • 3 група — 11 140 182 грн.

Для порівняння, у 2026 році це 1 444 049 грн, 7 211 598 грн та 10 091 049 грн відповідно.

Важливо, що саме ставки єдиного податку для першої та другої груп у цьому випадку не підвищують. Більшими стають суми платежів, оскільки вони прив’язані до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

На думку редакції PSM, головною зміною для ФОП у 2027 році поки виглядає не перегляд самої моделі спрощеного оподаткування, а збільшення фактичного фінансового навантаження через нові соціальні стандарти. Водночас підприємці отримають і більші річні ліміти доходів, а значно серйозніші зміни системи можуть з’явитися вже в межах запланованої податкової реформи.

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Джерело: Oboz.ua.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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