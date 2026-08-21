Де ФОПи заборгували найбільше податків — Опендатабот

Станом на липень 2026 року близько 1,5 млн українських ФОПів мають податковий борг. Загальна сума несплачених податків перевищила 16,6 млрд грн. Найбільше підприємців-боржників зосереджено на Київщині, Одещині та Харківщині, однак за сумою боргу беззаперечним лідером залишається Київ

За даними Державної податкової служби, від початку 2026 року кількість ФОПів із податковою заборгованістю зросла приблизно на 3%. Водночас загальна сума боргу дещо скоротилася — приблизно на 300 млн грн.

Якщо ж порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, масштаби заборгованості зросли більш ніж удвічі. Кількість підприємців-боржників збільшилася на 840 тис., а сума несплачених податків — на 9,6 млрд грн.

Де найбільше ФОПів-боржників

За кількістю підприємців із податковими боргами перше місце посідає Київська область — 182 643 ФОПи. Лише за рік їхня кількість зросла у 1,5 раза.

На другому місці — Одеська область, де податковий борг мають 119 470 підприємців. Третю позицію займає Харківщина — 101 496 ФОПів-боржників.

Втім кількість боржників і загальний розмір заборгованості не завжди збігаються. За сумою несплачених податків перше місце займає столиця.

ФОПи Києва заборгували державі 2,61 млрд грн — це близько 16% усієї податкової заборгованості підприємців в Україні.

Далі йде Одещина із боргом у 1,6 млрд грн, а третє місце посідає Київщина — 1,37 млрд грн. Разом на Київ, Одеську та Київську області припадає приблизно третина всього податкового боргу українських ФОПів.

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Скільки в середньому винен один ФОП

У середньому на одного підприємця-боржника припадає близько 11 тис. грн несплачених податків. Проте між регіонами різниця досить суттєва.

Найнижчий середній борг зафіксований в Івано-Франківській області — близько 4,7 тис. грн на одного ФОПа.

Найвищий показник — у Києві. Один столичний підприємець із податковою заборгованістю в середньому винен державі близько 28 тис. грн, тобто більш ніж удвічі більше за середній показник по країні.

Від початку повномасштабної війни ДПС перестала публікувати перелік конкретних підприємців із податковими боргами. Через це бізнес фактично втратив один з інструментів перевірки потенційних партнерів та контрагентів.

За словами CEO Опендатаботу Олексія Іванкіна, відкритість такої інформації має практичне значення: публічні дані про борги можуть додатково мотивувати підприємців їх погашати, адже податкова дисципліна впливає не лише на взаємини з державою, а й на репутацію бізнесу.

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Джерело: Опендатабот.