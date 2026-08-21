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Де ФОПи заборгували найбільше податків — Опендатабот

21.08.2026 13:40
Микола Деркач

Станом на липень 2026 року близько 1,5 млн українських ФОПів мають податковий борг. Загальна сума несплачених податків перевищила 16,6 млрд грн. Найбільше підприємців-боржників зосереджено на Київщині, Одещині та Харківщині, однак за сумою боргу беззаперечним лідером залишається Київ

Де ФОПи заборгували найбільше податків — Опендатабот

Фото: magnific.com/DC Studio

За даними Державної податкової служби, від початку 2026 року кількість ФОПів із податковою заборгованістю зросла приблизно на 3%. Водночас загальна сума боргу дещо скоротилася — приблизно на 300 млн грн.

Якщо ж порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, масштаби заборгованості зросли більш ніж удвічі. Кількість підприємців-боржників збільшилася на 840 тис., а сума несплачених податків — на 9,6 млрд грн.

Де ФОПи заборгували найбільше податків — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Де найбільше ФОПів-боржників

За кількістю підприємців із податковими боргами перше місце посідає Київська область — 182 643 ФОПи. Лише за рік їхня кількість зросла у 1,5 раза.

На другому місці — Одеська область, де податковий борг мають 119 470 підприємців. Третю позицію займає Харківщина — 101 496 ФОПів-боржників.

Втім кількість боржників і загальний розмір заборгованості не завжди збігаються. За сумою несплачених податків перше місце займає столиця.

Де ФОПи заборгували найбільше податків — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

ФОПи Києва заборгували державі 2,61 млрд грн — це близько 16% усієї податкової заборгованості підприємців в Україні.

Далі йде Одещина із боргом у 1,6 млрд грн, а третє місце посідає Київщина — 1,37 млрд грн. Разом на Київ, Одеську та Київську області припадає приблизно третина всього податкового боргу українських ФОПів.

Також читайте: Скільки ПДФО сплатили українці у 2026 — Податкова

Скільки в середньому винен один ФОП

У середньому на одного підприємця-боржника припадає близько 11 тис. грн несплачених податків. Проте між регіонами різниця досить суттєва.

Найнижчий середній борг зафіксований в Івано-Франківській області — близько 4,7 тис. грн на одного ФОПа.

Найвищий показник — у Києві. Один столичний підприємець із податковою заборгованістю в середньому винен державі близько 28 тис. грн, тобто більш ніж удвічі більше за середній показник по країні.

Де ФОПи заборгували найбільше податків — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Від початку повномасштабної війни ДПС перестала публікувати перелік конкретних підприємців із податковими боргами. Через це бізнес фактично втратив один з інструментів перевірки потенційних партнерів та контрагентів.

За словами CEO Опендатаботу Олексія Іванкіна, відкритість такої інформації має практичне значення: публічні дані про борги можуть додатково мотивувати підприємців їх погашати, адже податкова дисципліна впливає не лише на взаємини з державою, а й на репутацію бізнесу.

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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