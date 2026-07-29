В Україні хочуть запровадити податок на підробітки

Українцям можуть дозволити легально заробляти на сезонних роботах, власній продукції та дрібних послугах без реєстрації підприємцем

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15449, який передбачає добровільний режим пільгового оподаткування доходів домогосподарств. Його автори пропонують надати громадянам можливість вести невелику економічну діяльність без відкриття ФОП або створення юридичної особи.

Скористатися новим режимом зможуть фізичні особи, які спільно проживають і ведуть спільне господарство. При цьому наявність родинних зв’язків не є обов’язковою. Домогосподарство зможе самостійно обрати спеціальний режим, отримувати дохід від продажу власної продукції, сезонних підробітків, побутових та інших послуг і декларувати його за спрощеною процедурою.

Законопроєкт пропонує встановити ставку податку на доходи фізичних осіб на рівні 5%. Додатково необхідно буде сплачувати військовий збір відповідно до чинного законодавства. Граничний річний дохід для застосування режиму становитиме 834 мінімальні заробітні плати.

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Замість окремих декларацій кожного учасника домогосподарство подаватиме одну спільну декларацію. Взаємодію з податковими органами планують перевести в електронний формат: документи можна буде подавати через Електронний кабінет платника, а частину даних система заповнюватиме автоматично.

Також документ передбачає податкову знижку, яка враховуватиме витрати на утримання членів домогосподарства та фактичний прожитковий мінімум. Оподатковуватиметься сукупний дохід домогосподарства після його зменшення на гарантований неоподатковуваний мінімум для кожного учасника.

Автори ініціативи пояснюють, що новий механізм має спростити легалізацію нерегулярних доходів, зменшити тіньову зайнятість та зробити спілкування громадян із податковою простішим. У разі ухвалення закон може набути чинності з 1 січня 2027 року.

Редакція PSM звертає увагу: наразі йдеться лише про законопроєкт, який опрацьовується парламентським комітетом. Запропонований режим є добровільним, тому твердження про вже запроваджений або обов’язковий «податок на підробітки» не відповідають поточному статусу ініціативи.

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Допоміжні матеріали: news.dtkt.ua; minfin.com.ua.