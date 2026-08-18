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Ця криптовалюта зросла на 5000% за тиждень

18.08.2026 17:30
Микола Деркач

Мемкоїн Niu Lai, названий на честь однойменного китайського фільму, за останній тиждень подорожчав більш ніж на 5 000%. Зростання підтримали популярність стрічки як інтернет-мему та історія надзвичайно прибуткової угоди одного з трейдерів

Ця криптовалюта зросла на 5000% за тиждень

Фото: chatgpt.com

Ралі прискорилося після повідомлення від 16 серпня про трейдера, який нібито перетворив $120 на понад $205 000 лише за кілька годин, придбавши токен на етапі, коли його ринкова капіталізація була ще дуже низькою.

За останніми даними, трейдер купив 19,1 млн Niu Lai під час запуску токена. Згодом він продав 9,1 млн монет за $25 900, але досі утримує ще 10 млн токенів. Загальний результат угоди перевищив початкові вкладення більш ніж у 822 рази.

На момент публікації Niu Lai торгувався приблизно по $0,048, а його ринкова капіталізація становила $45,4 млн.

Фільм-мем підштовхнув криптовалюту

Зростання Niu Lai збіглося зі стрімким поширенням однойменного китайського фільму, який отримав статус мему через низьку якість анімації.

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Історія трейдера, який заробив величезну суму на мінімальній інвестиції, швидко розійшлася соцмережами та посилила характерний для мемкоїнів ефект лотерейного квитка. На тлі дедалі більшої уваги до фільму до токена почали приходити нові спекулятивні покупці.

Таким чином, нинішнє зростання Niu Lai пов’язане передусім із популярністю в соцмережах і спекулятивним попитом, а не з практичним застосуванням токена. Через це актив залишається вразливим до різкого падіння, якщо інтерес до нього почне згасати.

Поки короткострокова динаміка залишається позитивною. Рівень $0,04 сформувався як важлива зона підтримки, а за збереження попиту наступною ціллю для ринку може стати $0,05. Добовий обсяг торгів токеном становить близько $46,09 млн.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських інвесторів історії про надприбутки на мемкоїнах можуть підштовхувати до імпульсивних рішень. Перед купівлею маловідомого токена варто перевіряти не лише динаміку ціни, а й адресу контракту, обсяг ліквідності, концентрацію монет у найбільших гаманцях та надійність торгового майданчика. Це допомагає знизити ризик потрапити на копію популярного токена або шахрайський проєкт.

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Джерела: finbold.com; beincrypto.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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