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Астрономи знайшли наймолодшу відому планету

02.10.2026 17:30
Микола Деркач

Астрономи підтвердили існування Elias 2-24 b — екзопланети, якій менше мільйона років. Це наймолодша з усіх планет, існування яких вдалося підтвердити на сьогодні, повідомляє NASA

Астрономи знайшли наймолодшу відому планету

Фото: chatgpt.com

Elias 2-24 b розташована приблизно за 450 світлових років від Землі та має масу, співставну з Юпітером. Але найбільше вчених зацікавив її вік: планета настільки молода, що досі перебуває всередині диска газу й пилу навколо своєї зорі та продовжує набирати матеріал.

Фактично астрономи отримали можливість спостерігати планету ще під час її формування.

Перші підказки з’явилися близько десяти років тому, коли телескоп ALMA помітив великий розрив у диску навколо молодої зорі Elias 2-24. Згодом Very Large Telescope зафіксував у цьому місці слабке джерело світла. Однак на той момент не було зрозуміло, чи справді це планета.

Команда дослідників повернулася до архівних спостережень обсерваторії W. M. Keck за 2018 і 2020 роки та простежила рух об’єкта. З’ясувалося, що він рухається разом із системою та поводиться саме так, як очікується від планети, а не від далекої фонової зорі або дефекту зображення.

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Відкриття створює проблему для деяких моделей формування планет. Попередні рекордсмени серед наймолодших відомих світів мали вік понад 5 млн років. Elias 2-24 b сформувалася набагато раніше, причому на великій відстані від своєї зорі.

За словами співавтора дослідження Лукаса Сьєси, навіть найкращі сучасні моделі, ймовірно, поки не враховують частину процесів, які дозволяють гігантським планетам виникати настільки швидко.

Відкриття також показує, що прогалини у дисках газу та пилу навколо молодих зір справді можуть бути своєрідними «слідами» планет, що формуються. Нові телескопи дадуть змогу знаходити такі світи частіше й фактично спостерігати народження планетних систем у реальному часі.

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Джерело: NASA Science.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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