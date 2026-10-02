XRP може зрости до $1,70 — Алі Мартінес

XRP наблизився до важливого технічного рівня, після подолання якого ціна криптовалюти може зрости більш ніж на 10%. Ключовою позначкою для підтвердження висхідного руху аналітик Алі Мартінес називає $1,54

Про це трейдер написав у X, звернувши увагу на формування так званого симетричного трикутника на годинному графіку XRP.

Такий патерн виникає, коли ціна певний час рухається у дедалі вужчому діапазоні: максимуми поступово знижуються, а мінімуми — підвищуються. Після такої консолідації часто відбувається різкий рух, однак напрям прориву може бути як вгору, так і вниз.

У випадку XRP, за оцінкою Мартінеса, вирішальним рівнем залишається $1,54. Якщо криптовалюта зможе закріпитися вище цієї позначки на годинному графіку, наступною ціллю може стати рівень $1,70.

Це був би найвищий показник XRP із січня.

Станом на 1 жовтня XRP торгувався приблизно по $1,48. Напередодні ціна вже піднімалася до $1,54, однак криптовалюта не змогла втриматися вище цього рівня.

За сценарієм Мартінеса, після нового тесту $1,54 XRP може спочатку піднятися приблизно до $1,60, а після короткої консолідації продовжити рух у напрямку $1,70.

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Якщо такий сценарій реалізується, зростання від поточного рівня становитиме приблизно 15%.

Водночас аналітик звертає увагу і на довгострокову картину. Раніше він припускав, що XRP протягом майже десяти років формує великий висхідний трикутник.

Для підтвердження такого сценарію ціні XRP потрібно подолати рівень $3,66. У такому разі, за оцінкою Мартінеса, у довгостроковій перспективі потенційною ціллю може стати рівень близько $60.

Втім, такий прогноз залишається спекулятивним і може потребувати значно більше часу для реалізації. Учасники ринків прогнозів, наприклад, поки не очікують навіть повернення XRP до $2 раніше кінця 2027 року.

Редакція PSM звертає увагу, що технічний аналіз не гарантує подальшого руху ціни. Для XRP найближчим ключовим сигналом залишається здатність закріпитися вище $1,54, тоді як невдалий прорив може повернути криптовалюту до нижчих рівнів підтримки.

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Джерело: Finbold.