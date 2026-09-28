Наближається Uptober: чого чекати від Біткоїна у жовтні

Жовтень традиційно вважається одним із найсильніших місяців для Біткоїна, через що криптоспільнота навіть дала йому окрему назву — Uptober. До початку нового місяця залишилися лічені дні, а цього року сезонний оптимізм збігається з помітним відновленням крипторинку. Водночас макроекономічні ризики можуть зробити жовтень значно менш передбачуваним

Історична статистика справді працює на користь оптимістичного сценарію. За даними аналізу сезонності Біткоїна, у 10 із 13 жовтнів з 2013 до 2025 року криптовалюта завершувала місяць зростанням. Середня жовтнева дохідність за цей період становила близько 19%, а медіанна — майже 14%.

Саме ця закономірність і породила термін Uptober. Водночас сезонність не гарантує повторення сценарію: у 2025 році Біткоїн, наприклад, завершив жовтень падінням майже на 4%.

Цього року Біткоїн входить у четвертий квартал із сильнішими позиціями. У вересні його ціна піднімалася вище $86 000 — до найвищого рівня приблизно за вісім місяців. З 19 серпня зростання перевищувало 30%. Одним із головних драйверів стали значні надходження капіталу до американських спотових Bitcoin-ETF. За три торгові сесії фонди залучили близько $1,59 млрд.

Це важливий сигнал для жовтня. Якщо приплив коштів до ETF збережеться, інституційний попит може підтримувати ціну навіть після сильного серпнево-вересневого відновлення.

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Втім, цьогорічний Uptober має й серйозні перешкоди

Федеральна резервна система США зберігає жорстку позицію. У CoinShares звертають увагу, що високі ставки, стійка інфляція та відсутність очікуваного пом’якшення монетарної політики створюють складніше середовище для ризикових активів. Додатковий тиск можуть чинити сильний долар і висока дохідність американських облігацій.

Ще одним важливим рівнем для Біткоїна може стати район $90 000. Після вересневого стрибка саме цю позначку деякі учасники ринку розглядають як наступну помітну зону опору. Її впевнене подолання могло б посилити позитивний імпульс, тоді як ослаблення ETF-попиту або нове зростання дохідності держоблігацій США здатні спровокувати корекцію.

Тому жовтень 2026 року стартує з незвичайного поєднання факторів: історично сприятливої сезонності, сильного інституційного попиту та водночас жорстких фінансових умов.

На думку редакції PSM, статистика робить Uptober цікавим орієнтиром, але не прогнозом у прямому сенсі. Цього року для Біткоїна значно важливішими за календар будуть потоки коштів у Bitcoin-ETF, динаміка американських облігацій та сигнали ФРС. Якщо інституційний попит залишиться високим, історична жовтнева сезонність може отримати додаткову підтримку. Однак за погіршення макроекономічного фону навіть традиційно сильний місяць може пройти зовсім не за звичним сценарієм.

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Джерела: CoinGecko, CoinShares, The Wall Street Journal.