Пітер Шифф попередив про ризик обвалу S&P 500

Американський економіст Пітер Шифф заявив, що ситуація всередині індексу S&P 500 виглядає значно слабшою, ніж може здатися за його рекордними значеннями. На його думку, різке погіршення так званої ширини ринку може бути сигналом підвищеного ризику серйозної корекції

Шифф звернув увагу на значний розрив між динамікою самого S&P 500 та більшості компаній, що входять до його складу.

Попри те, що індекс перебуває неподалік історичного максимуму, акції сотень компаній уже суттєво відступили від власних пікових значень. За підрахунками економіста, 430 компаній зі складу S&P 500 торгуються в середньому більш ніж на 21% нижче своїх максимумів.

Фактично це означає, що близько 86% акцій індексу перебувають на території ведмежого ринку, тоді як високі значення самого S&P 500 підтримує відносно невелика група найбільших компаній.

Шифф зазначив, що настільки слабка ширина ринку у новітній історії спостерігалася лише кілька разів — зокрема у січні 1973 року та під час буму доткомів у 1999–2000 роках.

В обох випадках після цього американський фондовий ринок пережив масштабне падіння, а S&P 500 зрештою втратив майже половину вартості. У 1970-х роках спад супроводжувався нафтовою кризою та економічною стагнацією, а на початку 2000-х — крахом технологічної бульбашки.

Ринок дедалі сильніше залежить від техногігантів

Однією з головних причин нинішнього дисбалансу є величезна вага найбільших технологічних компаній у S&P 500.

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Такі гіганти, як Nvidia та Apple, займають дедалі більшу частку в капіталізації індексу та забезпечують значну частину його зростання. Через це сильна динаміка кількох компаній може маскувати слабкість решти ринку.

Додатковим сигналом стало відставання рівнозваженого S&P 500, у якому кожна компанія має однакову вагу, від традиційного індексу, розрахованого за капіталізацією.

Також скорочується частка акцій, які торгуються вище своїх 50- та 200-денних ковзних середніх. Водночас багато компаній залишаються на 10–20% нижче недавніх максимумів.

Серед інших факторів ризику аналітики називають зростання дохідності американських держоблігацій і розширення кредитних спредів. Якщо інвестори почнуть скорочувати позиції в нинішніх лідерах ринку, це може посилити тиск на весь S&P 500.

Водночас не всі експерти вважають слабку ширину передвісником неминучого обвалу. Частина аналітиків наголошує, що сучасний ринок суттєво змінився через поширення пасивного інвестування та домінування невеликої групи надприбуткових технологічних компаній.

На думку редакції PSM, нинішня концентрація зростання S&P 500 у невеликій кількості компаній справді підвищує вразливість ринку. Однак історичні аналогії самі по собі не означають, що сценарії 1973 або 2000 року обов’язково повторяться. Інвесторам варто дивитися не лише на рекордні значення індексу, а й на те, наскільки широко це зростання підтримується компаніями всередині нього.

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Джерело: Finbold.