У Дії з’явилася нова військова облігація — «Сімеїз»

У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація під назвою «Сімеїз». Її можна придбати від 1003,3 грн, а заявлена дохідність стартує від 15%

Виплата за новою облігацією запланована на 15 вересня 2027 року.

Військові облігації — це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі на визначений строк. Після завершення терміну держава повертає вкладені гроші разом із доходом, передбаченим умовами конкретного випуску.

Головна особливість таких паперів у тому, що вони поєднують інвестиційний інструмент із підтримкою державного бюджету. Залучені через військові облігації кошти спрямовуються на фінансування потреб України, зокрема сектору безпеки й оборони.

Придбати «Сімеїз» можна безпосередньо у Дії. Для цього потрібно відкрити розділ «Військові облігації», обрати новий випуск, партнера, через якого відбуватиметься купівля, вказати необхідну кількість облігацій, підписати заявку та оплатити її.

Мінімальний поріг входу залишається відносно невисоким — трохи більше 1000 грн за одну облігацію. Це дозволяє долучатися до такого формату інвестування не лише великим інвесторам, а й звичайним користувачам застосунку.

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За даними Дії, українці вже придбали через застосунок понад 34,4 млн військових облігацій. Загальна сума таких інвестицій перевищила 35,7 млрд грн.

Таким чином, військові ОВДП залишаються одним із каналів внутрішнього фінансування держави. Для бюджету це важливо, оскільки залучення коштів через облігації дає можливість отримувати фінансування від громадян та бізнесу без прямої грошової емісії.

Послугу купівлі військових облігацій у Дії реалізувало Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством фінансів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.

На думку редакції PSM, поява нових випусків військових облігацій у Дії робить цей інструмент дедалі доступнішим для широкого кола українців. Водночас перед купівлею варто звертати увагу не лише на заявлену дохідність, а й на строк погашення та умови конкретного випуску, щоб розуміти, на який період інвестуються кошти.

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Джерело: Дія.