НБУ розширив список бенчмарк-ОВДП для банків

Національний банк України розширив перелік державних облігацій, які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів. Нові правила почали діяти 21 вересня 2026 року

До списку бенчмарк-ОВДП додали випуск з ідентифікаційним номером UA4000239123. Міністерство фінансів уперше розмістило ці облігації 1 вересня 2026 року.

Після оновлення перелік бенчмарк-ОВДП налічує вже 21 випуск цінних паперів.

Банки можуть зараховувати такі державні облігації в покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Конкретний перелік паперів формує НБУ з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

Фактично цей механізм дає банкам більше гнучкості в управлінні ліквідністю. Замість того щоб тримати всю необхідну суму резервів виключно у вигляді коштів на кореспондентському рахунку в Нацбанку, частину вимог можна виконувати за допомогою визначених державних облігацій.

Для держави це також має практичне значення. У НБУ пояснюють, що розширення переліку має підтримати активність банків на аукціонах Мінфіну з розміщення ОВДП.

Саме через продаж державних облігацій уряд залучає гроші на фінансування бюджету на внутрішньому ринку. Чим вищий попит з боку банків та інших інвесторів, тим більше можливостей покривати потреби бюджету без прямого фінансування дефіциту шляхом емісії гривні.

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Обов’язкові резерви — один із базових інструментів центрального банку. Банки мають тримати визначену частину залучених коштів у резерві, а його розмір залежить від встановлених НБУ нормативів.

Такий механізм допомагає Нацбанку контролювати обсяг вільних грошей у банківській системі та згладжувати різкі коливання ліквідності.

Можливість частково покривати резерви за рахунок ОВДП НБУ використовує і як додатковий стимул для банків вкладати кошти у державні боргові папери. Водночас регулятор зберігає обмеження: замінити ОВДП можна не всі резерви, а максимум 60% їхнього обсягу.

Рішення про розширення переліку НБУ ухвалив 20 вересня 2026 року, а чинності воно набуло вже наступного дня.

На думку редакції PSM, розширення списку бенчмарк-ОВДП насамперед дає банкам більше можливостей ефективно використовувати ліквідність, а державі — підтримувати попит на внутрішні запозичення. Для бюджету це важливо, адже активніший ринок ОВДП зменшує потребу покладатися на емісійне фінансування дефіциту.

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Джерело: НБУ.