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НБУ розширив можливості небанківських фінустанов

17.09.2026 10:10
Микола Деркач

Розширено можливості небанківських надавачів платіжних послуг та їх користувачів для здійснення окремих валютних операцій за платіжними рахунками в національній валюті

НБУ розширив можливості небанківських фінустанов

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

«Національний банк вживає заходів для подальшого розвитку ринку платіжних послуг, зокрема через стимулювання розширення небанківськими надавачами платіжних послуг (далі – ННПП) спектру своїх послуг в Україні, функціональності платіжних рахунків їх користувачів, а також створення рівних умов діяльності для ННПП та банків», — зазначається у матеріалі НБУ.

Із цією метою Національний банк дозволив здійснювати окремі валютні операції за платіжними рахунками в національній валюті користувачів ННПП, а саме:

  1. Розрахунки фізичними особами-резидентами та нерезидентами за товари, роботи, послуги за кордоном з використанням особистих електронних платіжних засобів, що випущені до їх платіжних рахунків, в межах ліміту 200 000 гривень (в еквіваленті) на календарний місяць.

Це сприятиме розширенню ННПП спектру їх послуг, розширенню функціональності платіжних рахунків, а також створенню рівних умов для фізичних осіб — користувачів ННПП та клієнтів банків.

  1. Зарахування гривні на платіжні рахунки фізичних осіб-резидентів та нерезидентів користувачів ННПП за переказами, ініційованими за межами України в іноземній валюті, з попередньою конвертацією таких коштів відповідно до вимог валютного законодавства.

Йдеться про перекази, що ініціюються як з використанням міжнародних карткових платіжних систем, так і про прямі перекази з рахунків, відкритих за межами України (наприклад, за допомогою системи SWIFT). Це сприятиме розширенню можливостей ННПП щодо завершення транскордонних приватних переказів в безготівковій формі та відповідно створенню рівних умов для фізичних осіб – користувачів ННПП та клієнтів банків.

  1. Зарахування на платіжні рахунки в гривні суб’єктів господарювання України коштів за продані ними товари, роботи та послуги в Україні від фізичних осіб-нерезидентів, які здійснюють розрахунки за придбані товари, роботи, послуги з використанням карток та прямих переказів з рахунку на рахунок в межах України, а також від фізичних осіб-нерезидентів та резидентів, що здійснюють розрахунки із-за меж України з використанням карток, що випущенні до закордонних рахунків.

Зазначене спрятиме розширенню можливостей для суб’єктів господарювання, що є користувачами ННПП, зокрема через створення рівних умов для суб’єктів, які є користувачами послуг ННПП та тих, що є клієнтами банків.

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З метою забезпечення реалізації заходів для суб’єктів платіжного ринку з лібералізації валютних операцій за платіжними рахунками в національній валюті внесено корелюючі зміни до низки нормативно-правових актів Національного банку.

Перелік дозволених операцій, зокрема валютних, за платіжними рахунками в національній валюті користувачів ННПП визначено в змінах до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

Порядок зарахування та ініціювання переказів за платіжними рахунками в національній валюті користувачів ННПП визначено в змінах до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого Постановою Правління Нацбанку України від 2 січня 2019 року № 2.

Унормування питання ліцензування дозволених валютних операцій за платіжними рахунками в національній валюті користувачів ННПП здійснено в змінах до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління НБУ від 31 березня 2023 року № 43.

Зазначені зміни затверджені постановами Правління НБУ від 15 вересня 2026 року:

  • № 104 «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій»;
  • № 105 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18»;
  • № 106 «Про внесення змін до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями», які набирають чинності 17 вересня 2026 року.

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