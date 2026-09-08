Кого та на скільки НБУ оштрафував у серпні 2026

Нацбанк у серпні 2026 року застосував до одного банку і чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у серпні 2026 року застосував до одного банку та чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у матеріалі НБУ.

Заходи впливу, застосовані до банків

АБ «Укргазбанк» – штраф у розмірі 17 600 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових компаній

ПАТ «СК «УСГ» — штраф у розмірі 30 765 792 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ , що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, що є порушенням вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ; а також неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ.

Також компанія отримала письмове застереження.

ТОВ «Макс Кредит» – штраф у розмірі 1 084 198,34 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного виконання установою обов’язку надати в електронному вигляді на запит Національного банку засвідчений кваліфікованим електронним підписом керівника установи Перелік клієнтів, який містить актуальну інформацію на дату, зазначену в запиті Національного банку, що є порушенням вимог пункту 61 розділу IV Положення № 107.

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ТОВ «ФК «Гоал» – штраф у розмірі 391 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку в повному обсязі подавати в порядку, встановленому Національним банком, на його запити достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;

ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» – штраф у розмірі 255 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежне розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

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