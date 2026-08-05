Частка непрацюючих кредитів у банках упала до мінімуму з 2009 року

Українські банки продовжують поліпшувати якість кредитних портфелів на тлі активного зростання нового кредитування. За перше півріччя частка проблемних боргів скоротилася в усіх групах банків, а загальний обсяг виданих кредитів перевищив 1,5 трлн грн

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 липня 2026 року зменшилася до 12,5%, повідомив Національний банк України. Це найнижчий показник майже за 17 років — із жовтня 2009 року.

Від початку 2026 року частка NPL скоротилася на 1,5 відсоткового пункту, а порівняно з березнем 2022 року — на 14,1 в. п. У НБУ пояснюють цю динаміку двома основними чинниками: активним наданням нових кредитів кращої якості та врегулюванням старих проблемних боргів.

За перше півріччя валовий обсяг кредитів у банківській системі зріс на 154,3 млрд грн, або на 11,3%, і досяг 1,514 трлн грн. Водночас сума непрацюючих кредитів скоротилася на 739 млн грн, або на 0,4%, — до 188,6 млрд грн.

Таким чином, зниження частки NPL відбувається переважно завдяки швидкому розширенню якісного кредитного портфеля. Банки збільшують фінансування економіки, тоді як обсяг проблемної заборгованості поступово зменшується.

Частка NPL скоротилася в усіх групах банків

У кредитному портфелі фізичних осіб частка непрацюючих позик за січень-червень зменшилася на 0,6 в. п. — до 10,1%. У кредитах бізнесу показник знизився на 2 в. п. і становив 15%.

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Скорочення зафіксували в усіх групах фінустанов. У державних банках частка NPL зменшилася до 18%, однак вона залишається найвищою в секторі. У приватних українських банках показник становив 7,7%, а в банках з іноземним капіталом — 5,5%.

Наприкінці 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів. Це дало змогу суттєво очистити їхні баланси та знизити загальну частку NPL у банківській системі до 15-річного мінімуму.

Кредитування зростає найдовше за понад 15 років

У перший рік повномасштабного вторгнення рівень дефолтів за кредитами сягнув близько 20%, а частка NPL у банківському портфелі зросла до 39,1%. Від середини 2023 року показник стабільно знижується.

За даними НБУ, в Україні триває найдовший період кредитної експансії за понад 15 років. Гривневі кредити бізнесу вже понад рік зростають приблизно на третину щороку. Подібні темпи приросту кредитування населення зберігаються протягом двох років.

Запозичення нарощують компанії різного масштабу. Одночасно збільшується частка позик для підприємств оборонного сектору та проєктів із відбудови енергетичної інфраструктури.

Редакція PSM звертає увагу, що оновлення багаторічного мінімуму NPL свідчить про стійкість банківської системи та її здатність активніше фінансувати економіку навіть в умовах війни. Водночас подальше поліпшення показника залежатиме від якості нових кредитів і спроможності позичальників обслуговувати борги на тлі воєнних та економічних ризиків.

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Джерело: НБУ.