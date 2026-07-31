НБУ змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії

Національний банк України (НБУ) погодив зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Факторинг Партнерс». Відповідне рішення було ухвалене на підставі заяви самої компанії

Згідно з повідомленням регулятора, з ліцензії установи виключено право на надання послуги факторингу. Після внесення змін компанія більше не зможе здійснювати факторингові операції в межах чинної ліцензії.

Водночас ТОВ «Факторинг Партнерс» збереже право працювати на ринку небанківських фінансових послуг. Надалі компанія зможе надавати кошти та банківські метали у кредит — саме цей вид діяльності залишиться в обсязі її ліцензії. Тобто йдеться не про повне анулювання дозволу на роботу, а лише про звуження переліку фінансових послуг, які має право надавати установа.

Факторинг передбачає фінансування бізнесу під відступлення права грошової вимоги. Найчастіше таку послугу використовують компанії, яким необхідно швидше отримати кошти за поставлені товари або надані послуги, не очікуючи завершення строку оплати за контрактами.

Виключення факторингу з ліцензії означає, що фінансова установа вирішила відмовитися від цього напряму та зосередити діяльність на кредитуванні.

Рішення щодо зміни обсягу ліцензії ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 29 липня 2026 року.

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ТОВ «Факторинг Партнерс» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за кодом 42640371. Оскільки зміни погоджено на підставі власної заяви компанії, вони мають добровільний характер і відображають перегляд установою своєї бізнес-моделі та переліку пріоритетних фінансових продуктів.

Національний банк регулярно оновлює інформацію про ліцензії небанківських установ, погоджує розширення або звуження переліку дозволених послуг, а також контролює відповідність діяльності компаній установленим вимогам. Такі рішення допомагають підтримувати актуальність реєстрів, забезпечують прозорість фінансового ринку та дають клієнтам змогу розуміти, які саме послуги має право надавати конкретна установа.

Отже, після зміни обсягу ліцензії «Факторинг Партнерс» припинить надавати факторингові послуги, але продовжить роботу як небанківська фінансова установа у сфері кредитування. Для клієнтів і партнерів це означає, що компанія надалі зосереджуватиметься виключно на наданні коштів та банківських металів у кредит.

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Джерело: НБУ.