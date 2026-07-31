close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії

31.07.2026 15:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) погодив зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Факторинг Партнерс». Відповідне рішення було ухвалене на підставі заяви самої компанії

НБУ змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії

Фото: НБУ

Згідно з повідомленням регулятора, з ліцензії установи виключено право на надання послуги факторингу. Після внесення змін компанія більше не зможе здійснювати факторингові операції в межах чинної ліцензії.

Водночас ТОВ «Факторинг Партнерс» збереже право працювати на ринку небанківських фінансових послуг. Надалі компанія зможе надавати кошти та банківські метали у кредит — саме цей вид діяльності залишиться в обсязі її ліцензії. Тобто йдеться не про повне анулювання дозволу на роботу, а лише про звуження переліку фінансових послуг, які має право надавати установа.

Факторинг передбачає фінансування бізнесу під відступлення права грошової вимоги. Найчастіше таку послугу використовують компанії, яким необхідно швидше отримати кошти за поставлені товари або надані послуги, не очікуючи завершення строку оплати за контрактами.

Виключення факторингу з ліцензії означає, що фінансова установа вирішила відмовитися від цього напряму та зосередити діяльність на кредитуванні.

Рішення щодо зміни обсягу ліцензії ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 29 липня 2026 року.

Читайте також: НБУ змінив облікову ставку

ТОВ «Факторинг Партнерс» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за кодом 42640371. Оскільки зміни погоджено на підставі власної заяви компанії, вони мають добровільний характер і відображають перегляд установою своєї бізнес-моделі та переліку пріоритетних фінансових продуктів.

Національний банк регулярно оновлює інформацію про ліцензії небанківських установ, погоджує розширення або звуження переліку дозволених послуг, а також контролює відповідність діяльності компаній установленим вимогам. Такі рішення допомагають підтримувати актуальність реєстрів, забезпечують прозорість фінансового ринку та дають клієнтам змогу розуміти, які саме послуги має право надавати конкретна установа.

Отже, після зміни обсягу ліцензії «Факторинг Партнерс» припинить надавати факторингові послуги, але продовжить роботу як небанківська фінансова установа у сфері кредитування. Для клієнтів і партнерів це означає, що компанія надалі зосереджуватиметься виключно на наданні коштів та банківських металів у кредит.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby

НБУ планує оновити вимоги до надавачів платіжних послуг

НБУ випустив нову памʼятну монету

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ змінив облікову ставку 30.07.2026

НБУ змінив облікову ставку
НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby 30.07.2026

НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby
НБУ планує оновити вимоги до надавачів платіжних послуг 30.07.2026

НБУ планує оновити вимоги до надавачів платіжних послуг
НБУ застосував захід вплину до фінкомпанії 29.07.2026

НБУ застосував захід вплину до фінкомпанії
НБУ застосував заходи впливу до п’яти небанків 29.07.2026

НБУ застосував заходи впливу до п’яти небанків
НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов 29.07.2026

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  15:40

НБУ змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії

 Сьогодні  14:20

Revolut надасть клієнтам безплатний доступ до ChatGPT Go

 Сьогодні  13:00

Нові ліміти і правила для ФОПів: що зміниться з 14 серпня

 Сьогодні  11:40

Мережі Ethereum виповнилося 11 років

 Сьогодні  10:10

OpenAI безплатно надасть свої ШІ-моделі науковцям

 30.07.2026  19:30

ШІ працюватиме за вас 24/7: Цукерберг озвучив цікавий прогноз

 30.07.2026  19:00

Де в Україні найвища та найнижча зарплата — Гетманцев

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.