НБУ планує оновити вимоги до надавачів платіжних послуг

Національний банк України розпочав громадське обговорення змін до вимог щодо системи управління надавачів фінансових платіжних послуг. Запропоновані нововведення мають уточнити чинні правила та поширити їх на окремі категорії небанківських фінансових установ

Як повідомляє регулятор, проєкт змін розроблено з урахуванням звернень учасників фінансового ринку, які виникли під час практичного застосування окремих норм Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг.

Зокрема, Національний банк пропонує поширити дію документа на фінансові компанії, які надають послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та/або здійснюють еквайринг платіжних інструментів, поєднуючи цю діяльність виключно з торгівлею валютними цінностями в готівковій формі.

Йдеться про компанії, які водночас не надають інших фінансових послуг, перелічених у пунктах 1–4 частини першої статті 29 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Нові вимоги також планують поширити на ломбарди, які поряд зі своєю основною діяльністю надають фінансові платіжні послуги. Зокрема, це стосується установ, що видають кошти або банківські метали у кредит у вигляді ломбардних кредитів та одночасно здійснюють перекази без відкриття рахунку або еквайринг платіжних інструментів.

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Крім розширення переліку установ, на які поширюватимуться регуляторні вимоги, НБУ пропонує вдосконалити порядок ознайомлення працівників фінансових компаній із внутрішніми документами, що регулюють роботу системи управління.

Очікується, що зміни допоможуть чіткіше визначити обов’язки небанківських надавачів платіжних послуг та забезпечити однакове застосування вимог різними категоріями учасників ринку. Водночас компаніям, яких можуть торкнутися нововведення, варто заздалегідь оцінити відповідність своїх внутрішніх процедур оновленим правилам.

Регулятор оприлюднив проєкт документа, порівняльну таблицю та аналіз його впливу. Зауваження і пропозиції від учасників ринку та інших зацікавлених сторін Національний банк прийматиме за встановленою формою до 12 серпня 2026 року.

Ініціатива НБУ свідчить про подальше вирівнювання регуляторних умов для різних небанківських установ, що працюють із платежами. Для фінансових компаній і ломбардів це може означати додаткові організаційні вимоги, однак водночас більш чіткі правила здатні знизити правову невизначеність і зробити платіжний ринок прозорішим.

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Джерело: НБУ.