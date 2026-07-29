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Застосунок Binance зник із Google Play у низці країн ЄС

29.07.2026 19:30
Ольга Деркач

Мобільний застосунок криптовалютної біржі Binance став недоступним у Google Play у деяких країнах Європейського Союзу. Це відбулося на тлі посилення вимог до роботи криптокомпаній у ЄС та питань щодо відповідності біржі новому регуляторному режиму MiCA

Застосунок Binance зник із Google Play у низці країн ЄС

Фото: magnific.com

Користувачі з Іспанії та Латвії повідомили, що застосунок Binance більше не відображається в результатах пошуку Google Play. Водночас в Іспанії його все ще можна завантажити через Oppo App Market — альтернативний магазин застосунків для пристроїв Oppo.

У Binance підтвердили, що знають про проблему. Представник компанії пояснив, що Google Play нещодавно оновив свої правила, через що можливість публікації та оновлення криптовалютних застосунків змінилася на «окремих ринках».

Компанія вже співпрацює з Google, щоб знайти рішення та відновити доступність застосунку. Водночас у Binance не уточнили, яких саме країн торкнулися обмеження та які конкретні положення політики Google Play стали причиною змін.

Перші повідомлення про зникнення Android-застосунку Binance з європейського Google Play з’явилися минулого тижня. Тоді генеральний директор OKX Europe Еральд Гус заявив у соцмережі X, що видалення може бути пов’язане з вимогами регламенту Markets in Crypto-Assets, або MiCA.

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Ситуація розгортається після того, як Binance відкликала свою заявку на отримання ліцензії MiCA у Греції. Це сталося незадовго до завершення 1 липня перехідного періоду, передбаченого європейським регулюванням криптоактивів.

Пізніше біржа повідомила частину клієнтів у ЄС про майбутні обмеження доступу до окремих продуктів і послуг. При цьому можливість виведення коштів для користувачів мала залишитися доступною.

Регламент MiCA запроваджує єдині правила для криптовалютних компаній у країнах Євросоюзу. Постачальники послуг, пов’язаних із цифровими активами, повинні отримувати відповідні дозволи, дотримуватися вимог щодо захисту клієнтів, прозорості операцій і протидії фінансовим злочинам.

Наразі невідомо, чи є відсутність Binance у Google Play тимчасовим технічним обмеженням, наслідком нової політики магазину або безпосередньо пов’язана з ліцензійним статусом біржі в ЄС.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: ЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
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