Улюблена акція Баффета злетіла на 26%: скільки тепер коштує його ставка

Coca-Cola залишається однією з найуспішніших довгострокових інвестицій Berkshire Hathaway. Після сильного квартального звіту акції компанії встановили нові максимуми, а вартість пакета Баффета перевищила $35 млрд

Акції Coca-Cola у 2026 році подорожчали більш ніж на 26%. За підсумками торгів 28 липня їхня ціна зросла на 5% — до $88,27. Інвестори позитивно відреагували на квартальний звіт компанії та поліпшення прогнозу на весь рік.

Berkshire Hathaway володіє 400 млн акцій Coca-Cola, або приблизно 9,3% компанії. За ціною закриття 28 липня цей пакет коштував близько $35,3 млрд. Водночас собівартість інвестиції для Berkshire становить лише близько $1,3 млрд, що демонструє масштаб прибутку, накопиченого за десятиліття.

Головним поштовхом для нового ралі стали результати Coca-Cola за другий квартал. Чистий виторг компанії зріс на 7% — до $13,4 млрд, а скоригований прибуток на акцію піднявся на 11% і досяг $0,97. Обидва показники перевищили очікування аналітиків. Світові обсяги продажів збільшилися на 5%, зокрема завдяки зростанню в США, Китаї, Індії та Бразилії.

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Компанія також підвищила прогноз на 2026 рік. Тепер Coca-Cola очікує органічного зростання доходів приблизно на 5%, а скоригованого прибутку на акцію — на 9–10% замість прогнозованих раніше 8–9%.

Ще одна причина багаторічної прихильності Баффета — стабільні дивіденди. Coca-Cola оголосила квартальну виплату в розмірі $0,53 на акцію. Отже, пакет Berkshire може приносити близько $212 млн за квартал, або приблизно $848 млн на рік, якщо розмір дивідендів не зміниться.

Аналітики загалом зберігають оптимістичний погляд на компанію: консенсус щодо акцій Coca-Cola залишається на рівні Strong Buy, а найвищий оприлюднений ціновий орієнтир становить $100. Водночас після стрімкого зростання потенціал подальшого подорожчання може бути обмеженішим, ніж на початку року.

Редакція PSM звертає увагу: для українських інвесторів історія Coca-Cola демонструє переваги довгострокового володіння акціями стабільного глобального бізнесу з регулярними дивідендами. Водночас прибутковість таких інвестицій у гривні залежить не лише від вартості акцій, а й від валютного курсу, комісій та умов доступу до закордонних фондових ринків. Матеріал не є інвестиційною рекомендацією.

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Джерела: finbold.com; investors.coca-colacompany.com.