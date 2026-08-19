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В Україні готують нові вимоги до фіскальних чеків для бізнесу

19.08.2026 13:40
Микола Деркач

Українським підприємцям можуть знову змінити правила формування фіскальних чеків. Міністерство фінансів підготувало проєкт оновлення форми та обов’язкових реквізитів розрахункових документів. У разі затвердження нові норми планують запровадити з 1 січня 2027 року

В Україні готують нові вимоги до фіскальних чеків для бізнесу

Фото: magnific.com

Що пропонує змінити Мінфін

Проєкт передбачає коригування частини вимог, які почали діяти після масштабного оновлення правил оформлення чеків у 2025 році.

Одна з ключових пропозицій стосується способів оплати. Зараз у фіскальних документах може зазначатися три варіанти, однак Мінфін пропонує відмовитися від категорії «ІНШЕ». У такому разі залишаться лише готівкова та безготівкова форми розрахунку.

Також планується уточнити правила відображення комісії. У чеку має зазначатися саме комісія, яку сплачує держатель платіжної картки, а не продавець. У відомстві вважають, що чинне формулювання дозволяє по-різному трактувати цю вимогу й не визначає однозначно, яку суму потрібно вносити до документа.

Зміни можуть торкнутися й фіксації точного часу операції. Повністю відмовлятися від секунд у фіскальних документах Мінфін не пропонує. Послаблення передбачене лише для інформації, яка відображається у QR-коді.

Окрема новація стосується продавців мобільної техніки. Для товарів за кодами 8517130000 та 8517140000 у фіскальному чеку можуть зробити обов’язковим зазначення IMEI — міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання.

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У Мінфіні розраховують, що такий механізм сприятиме протидії нелегальному ввезенню та продажу засобів зв’язку в Україні.

Коли зміни можуть набути чинності

Наразі запропоновані правила мають статус проєкту й ще не набрали чинності. Якщо документ затвердять у нинішньому вигляді, оновлені вимоги почнуть застосовувати з 1 січня 2027 року.

Для бізнесу це може означати необхідність заздалегідь адаптувати роботу РРО та ПРРО, а розробникам відповідного програмного забезпечення — оновити алгоритми формування розрахункових документів.

Фіскальний чек підтверджує проведення розрахункової операції та використовується для обліку продажів. Він містить інформацію про продавця, вартість покупки, дату й час операції та фіскальні реквізити.

Покупець при цьому може отримати чек у паперовій або електронній формі. Обов’язок бізнесу сформувати розрахунковий документ від способу його передачі клієнту не залежить.

Редакція PSM звертає увагу, що запропоновані зміни поки не є остаточними правилами для підприємців. До набрання ними чинності вимоги можуть бути скориговані, тому бізнесу варто орієнтуватися на фінальну редакцію нормативного акта.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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