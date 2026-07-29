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Скільки штрафів виписали бізнесу за неподання даних до ТЦК

29.07.2026 18:00
Ольга Деркач

За перші п’ять місяців 2026 року українські підприємства отримали 263 постанови через несвоєчасне подання або відсутність інформації про транспортні засоби на балансі. Сума нарахованих штрафів перевищила 7 млн грн

Скільки штрафів виписали бізнесу за неподання даних до ТЦК

Фото: magnific.com/Drazen Zigic

Від початку 2014 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки винесли постанови щодо 1047 українських компаній, які не подали відомості про наявний транспорт.

Більшість порушень зафіксували вже після початку повномасштабної війни. На період із 2022 року припадає 87% усіх постанов. За цей час до відповідальності притягнули 916 посадових осіб — переважно директорів або бухгалтерів, відповідальних за подання звітності.

Скільки штрафів виписали бізнесу за неподання даних до ТЦК

Інфографіка: Опендатабот

До повномасштабного вторгнення ТЦК у середньому складали близько 20 таких постанов на рік. У 2022 році їхня кількість зросла у півтора раза, а у 2023-му — майже у шість разів.

Темпи продовжують прискорюватися. Лише за січень-травень 2026 року підприємствам винесли 263 постанови — майже стільки ж, як за весь 2025 рік, коли було зафіксовано 278 випадків. Загальна сума штрафів цьогоріч перевищила 7 млн грн, із яких 94% уже сплачено добровільно або стягнуто примусово.

Загалом від початку повномасштабної війни бізнес сплатив 16,64 млн грн — близько 83% від усієї суми нарахованих стягнень. Для порівняння, у 2014-2021 роках компаніям нарахували лише 253,3 тис. грн штрафів, із яких було сплачено або стягнуто 189,7 тис. грн.

Скільки штрафів виписали бізнесу за неподання даних до ТЦК

Інфографіка: Опендатабот

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Найбільше постанов після 24 лютого 2022 року винесли у Київській області — 173. На Черкащині зафіксували 163 випадки, на Волині — 89, у Києві — 81. На ці чотири регіони припадає 55% усіх постанов за цей період.

Водночас у Чернігівській та Сумській областях із 2014 року не склали жодної такої постанови. У Чернівецькій та Луганській областях зафіксували лише по одному випадку.

Скільки штрафів виписали бізнесу за неподання даних до ТЦК

Інфографіка: Опендатабот

Не кожна постанова обов’язково завершується штрафом. Посадову особу можуть звільнити від відповідальності, якщо вона підтвердить поважну причину затримки — зокрема лікування, відрядження, догляд за людиною з інвалідністю або інші обставини. Наприклад, цьогоріч Житомирський обласний ТЦК розглянув порушення чотирьох підприємств, однак у всіх випадках причини визнали поважними.

Компанії повинні двічі на рік — до 20 червня та до 20 грудня — подавати до ТЦК дані про наявність і технічний стан транспортних засобів. Навіть якщо автомобілів на балансі немає, підприємство має подати так званий нульовий звіт.

За неподання інформації або порушення встановлених строків посадовим особам загрожує штраф від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

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Джерело: Опендатабот.

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