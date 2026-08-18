В Україні різко зросла кількість нових ФОП — YC.Market

У II кварталі 2026 року підприємницька активність в Україні помітно пожвавилася: кількість нових ФОП зросла на 22% порівняно з попередніми трьома місяцями, тоді як припинень стало менше

Найбільший приріст забезпечили торгівля, логістика, громадське харчування та сільське господарство, водночас ІТ рухалося у протилежному напрямі.

Кількість нових ФОП стала рекордною для другого кварталу

За даними аналітичної команди YC.Market, у квітні-червні 2026 року в Україні зареєстрували 77,1 тис. ФОП проти 63,2 тис. у I кварталі. Кількість припинень водночас скоротилася з 51,2 тис. до 48,9 тис.

Таким чином, чистий приріст становив 28,2 тис. ФОП — майже у 2,5 раза більше, ніж у січні-березні. На кожні 100 припинень припадало близько 158 нових реєстрацій.

Показник реєстрацій став найвищим серед других кварталів за 2021-2026 роки. Водночас аналітики застерігають від висновків про повноцінний підприємницький бум, оскільки частину зростання забезпечили сезонні галузі.

Загалом за перше півріччя 2026 року українці зареєстрували 140,3 тис. ФОП, а закрили 100,1 тис. Чистий приріст становив 40,2 тис. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року припинень було більше, ніж реєстрацій: 149,8 тис. проти 134,2 тис.

Де підприємців побільшало найбільше

Кількість реєстрацій зросла в усіх регіонах України. Лідером залишився Київ із 9,5 тис. нових ФОП. Далі йдуть Дніпропетровська область із 7,6 тис., Одеська — майже 6 тис., Львівська — 5,8 тис. та Київська — 5,7 тис.

Особливо помітне квартальне зростання зафіксували на Полтавщині — на 49%, Одещині — на 30%, Харківщині та Вінниччині — приблизно на 28%.

Втім, високі темпи реєстрацій не завжди означають аналогічне збільшення кількості активних підприємців. Наприклад, на Полтавщині разом із новими ФОП на 32% зросла й кількість припинень.

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Логістика зростає, ІТ втрачає темп

Найбільше нових підприємців традиційно припало на роздрібну торгівлю — 20,5 тис., або 27% усіх реєстрацій. Порівняно з I кварталом показник зріс на 35%, однак залишився на 12% нижчим, ніж рік тому.

Суттєве квартальне пожвавлення також спостерігалося у громадському харчуванні — на 67%, туризмі — на 85% та сільському господарстві — на 64%. Значна частина цієї динаміки має сезонний характер.

Водночас транспорт і логістика демонструють ознаки більш стійкого зростання. У секторі зареєстрували 7,4 тис. ФОП — на 41% більше, ніж у I кварталі, та на 55% більше рік до року. Реєстрації також зросли на 45% у сфері нерухомості, на 35% у рекламі та маркетингу й на 27% у будівництві.

Окремо вирізняється кур’єрський бізнес. За видом діяльності «Інша поштова та кур’єрська діяльність» зареєстрували 2,8 тис. ФОП — у п’ять разів більше, ніж роком раніше.

На протилежному боці опинилося ІТ. У II кварталі кількість реєстрацій у секторі скоротилася на 8,7% — до 8,8 тис., а припинень стало на 6,5% більше. У найбільшому ІТ-напрямі — комп’ютерному програмуванні — закрили 4,5 тис. ФОП проти 4 тис. нових, тому квартальне сальдо стало від’ємним і становило -506.

Жінки відкривають більшість нових ФОП

Жінки забезпечили 60,2% усіх реєстрацій ФОП із визначеною статтю у II кварталі — 46,3 тис. проти 30,7 тис. у чоловіків.

За перше півріччя на жінок також припало 78% сукупного додатного сальдо: +32 тис. ФОП проти +8,1 тис. серед чоловіків. Така структура зберігається вже кілька років: із 2024 року частка жінок серед нових підприємців тримається поблизу 60%.

Редакція PSM звертає увагу, що квартальне зростання кількості ФОП поки не варто трактувати як однаково сильне відновлення малого бізнесу в усіх секторах. Частина приросту пов’язана із сезонністю, тоді як динаміка логістики, нерухомості, будівництва та реклами може свідчити про більш стійке розширення попиту.

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