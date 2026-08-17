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НБУ оновив перелік ОВДП для банків

17.08.2026 18:00
Микола Деркач

Національний банк України з 17 серпня 2026 року оновив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів. Після змін до нього входять 20 випусків державних цінних паперів

НБУ оновив перелік ОВДП для банків

Фото: freepik.com

Що змінилося

НБУ виключив із переліку два випуски ОВДП з ідентифікаційними номерами UA4000228043 та UA4000232607. Причиною стало їх планове погашення в повному обсязі 22 липня та 5 серпня 2026 року відповідно.

Натомість регулятор додав до переліку випуск UA4000239099. Його перше розміщення Міністерство фінансів України провело 4 серпня 2026 року.

У Нацбанку пояснили, що актуалізація переліку має підтримати активність банків на аукціонах Мінфіну з розміщення державних облігацій. Це, своєю чергою, допомагає залучати кошти для фінансування державного бюджету без використання емісійних джерел.

Банки можуть зараховувати визначені НБУ бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Перелік таких паперів регулятор формує з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

З 17 серпня він налічує 20 випусків: UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984, UA4000239057, UA4000239073 та UA4000239099.

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Навіщо банкам обов’язкові резерви

Обов’язкові резерви є одним із традиційних інструментів центральних банків для регулювання ліквідності. Банки повинні резервувати на кореспондентському рахунку в НБУ визначену частину своїх зобов’язань відповідно до встановленого нормативу.

Такий механізм дає змогу обмежувати частину вільної ліквідності банківської системи та згладжувати її можливі короткострокові коливання. Водночас можливість покривати частину резервів бенчмарк-ОВДП створює для банків додатковий стимул купувати державні цінні папери.

Зміни затверджені рішенням Правління НБУ від 16 серпня 2026 року №245-рш та набрали чинності 17 серпня.

Редакція PSM звертає увагу, що механізм бенчмарк-ОВДП одночасно використовується як елемент регулювання банківської ліквідності та як інструмент підтримки попиту на внутрішній державний борг. Для бюджету це означає додатковий канал залучення коштів через ринкові запозичення без прямого емісійного фінансування.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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