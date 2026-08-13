До BankID підключили Glovo, Zakaz.ua та паспортний сервіс — НБУ

Національний банк України розширює коло абонентів Системи BankID НБУ та сприяє стабільному зростанню попиту на дистанційні послуги в державному та комерційному секторах

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Так, за перше півріччя 2026 року користувачі Системи BankID НБУ здійснили 66 млн успішних електронних ідентифікацій, що на 30% або на 15,2 млн більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Підтверджує універсальність системи та її здатність інтегруватися у будь-яку галузь для зручної взаємодії з користувачами і те, що протягом першого півріччя цього року до неї приєдналися вісім нових абонентів з різних сфер: освіти, зв’язку, ритейлу, фінтеху.

Зокрема, до системи підключено паспортний сервіс ДП «Документ», користувачі якого верифікуватимуться через Систему BankID НБУ під час запису в електронну чергу.

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Крім того, до системи в першому півріччі 2026 року підключилися:

ТОВ «Тримоб» (3Mob) – для верифікації користувачів під час надання послуг зв’язку;

ТОВ «Заказ.Юа» (zakaz.ua) та ТОВ «Гловоапп Україна» (Glovo) – для швидкої перевірки віку покупців під час доставки продуктів;

ТОВ «Феодал» (застосунок «МоЄ») – для автентифікації користувачів під час доступу до переліку власних об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок;

три фінансові компанії – для ідентифікації користувачів під час надання послуг онлайн-кредитування.

«Зростання кількості електронних ідентифікацій у Системі BankID НБУ та розширення кола її абонентів демонструють сталий попит на безпечні інструменти дистанційної взаємодії. Ми бачимо, що система є універсальним рішенням для різних сфер діяльності, а її подальший розвиток сприяє розширенню доступу громадян до якісних цифрових сервісів – як державних, так і комерційних», – зазначила заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Ольга Василєва.

Нагадуємо, що в червні 2026 року в Системі BankID НБУ відновилися тарифи на послуги, що надаються Національним банком її комерційним абонентам: банкам та іншим юридичним особам – власникам комерційних сервісів (це не стосується користувачів системи – фізичних осіб). Це дасть змогу покривати операційні витрати на супроводження системи та сприятиме її подальшому ефективному розвитку.

Довідково

Станом на 1 липня 2026 року Система BankID НБУ налічувала 37 абонентів-ідентифікаторів та 117 абонентів – надавачів послуг.

Редакція PSM звертає увагу, що BankID поступово виходить за межі банківських і державних сервісів та стає універсальною інфраструктурою цифрової ідентифікації для приватного бізнесу. Підключення ритейлу, доставки, телеком-компаній та інших сервісів посилює роль системи як одного з базових інструментів дистанційної взаємодії з клієнтами в Україні.

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