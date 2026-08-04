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Деякі ФОП можуть не сплачувати податки та ЄСВ: кого стосується

04.08.2026 12:30
Ольга Деркач

Українські підприємці, які стали до лав Сил оборони за мобілізацією або підписали контракт на проходження військової служби, можуть тимчасово не сплачувати податки та єдиний соціальний внесок. На час служби для них також призупиняється обов’язок подавати відповідну звітність

Деякі ФОП можуть не сплачувати податки та ЄСВ: кого стосується

Фото: magnific.com

Скористатися таким механізмом можуть фізичні особи-підприємці, а також громадяни, які провадять незалежну професійну діяльність. Важлива умова: статус ФОП або самозайнятої особи має бути оформлений ще до призову чи укладення військового контракту.

Податкове звільнення поширюється на період проходження служби, однак застосовується не раніше 24 лютого 2022 року.

Зокрема, у цей час підприємець може не:

  • нараховувати та не сплачувати податок на доходи фізичних осіб;
  • перераховувати єдиний податок;
  • сплачувати військовий збір;
  • вносити ЄСВ за себе;
  • подавати звітність щодо зазначених платежів.

При цьому мобілізованому підприємцю не обов’язково повністю зупиняти роботу бізнесу. Право на пільги не втрачається, якщо ФОП має найманих працівників або його підприємницька діяльність продовжує приносити дохід під час служби. Тобто сам факт надходження коштів чи функціонування компанії не позбавляє військовослужбовця передбаченого законом звільнення.

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Пільговий період розраховують за календарними місяцями. Він починається з першого числа місяця, у якому підприємця мобілізували або він уклав контракт. Завершується дія звільнення в останній день місяця, коли військовослужбовець був демобілізований чи звільнений зі служби.

Для оформлення пільги необхідно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації. Якщо ДПС ще не має потрібної інформації, підприємець повинен надати копію військового квитка або іншого документа, який підтверджує призов. У разі добровільного вступу на службу також може знадобитися копія контракту.

Таким чином, держава дозволяє мобілізованим підприємцям поставити особисті податкові зобов’язання на паузу, не закриваючи ФОП і не руйнуючи бізнес, створений до служби. Це не просто фінансова пільга, а можливість зберегти власну справу до повернення в цивільне життя. Адже захищаючи країну, людина не повинна паралельно воювати ще й із податковим календарем.

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Джерело: sud.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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