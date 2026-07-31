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Хто має право на спеціальну пенсію в Україні

31.07.2026 17:00
Ольга Деркач

Для окремих сімей захисників виплати у зв’язку з втратою годувальника розраховують за особливими правилами

Хто має право на спеціальну пенсію в Україні

Фото: magnific.com/pressfoto

Українці, чиї близькі-військовослужбовці загинули, померли або зникли безвісти під час проходження служби, можуть претендувати на посилену фінансову підтримку держави. За певних обставин розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника становить до 70% його грошового забезпечення.

Право на такі виплати надається непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні військовослужбовця. Водночас для дітей підтверджувати факт утримання не потрібно.

Пенсію можуть оформити діти до 18 років. Якщо вони навчаються за денною формою у школі, професійному або вищому навчальному закладі, виплати продовжуються до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років. Діти-сироти мають право отримувати пенсію до 23 років незалежно від того, чи продовжують вони навчання.

На державну допомогу також можуть розраховувати батьки, чоловік або дружина військового, якщо вони відповідають установленим законом вимогам щодо віку, непрацездатності або інвалідності. Окремі умови передбачені для родичів військових пенсіонерів.

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Якщо людина набула статусу зниклої безвісти за особливих обставин, право членів її сім’ї на пенсію виникає через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру. До заяви потрібно додати витяг із нього. Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу зниклої людини та виплачується, доки за нею зберігається відповідний правовий статус. В окремих випадках підставою для оформлення може бути судове рішення про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Сума виплат залежить від обставин втрати годувальника. Якщо смерть військовослужбовця пов’язана з виконанням службових обов’язків або захистом України, одному з батьків, чоловікові чи дружині можуть призначити 70% його грошового забезпечення. Аналогічний розмір передбачений, коли право на пенсію має одна дитина.

Якщо дітей двоє або більше, кожній із них виплачують по 50% грошового забезпечення годувальника. Остаточну суму ПФУ визначає індивідуально, враховуючи підстави призначення пенсії, кількість отримувачів, їхній статус, установлені доплати та державні гарантії.

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Джерело: Знай.UA.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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