Чи зростуть пенсії у серпні: хто може отримати більші виплати

У серпні 2026 року загальної індексації пенсій в Україні не планують. Для більшості пенсіонерів розмір щомісячних виплат залишиться таким самим, як у липні. Основний перерахунок цього року Пенсійний фонд провів з 1 березня, тому повторного масового підвищення до кінця літа законодавством не передбачено

Збільшення виплат у серпні можливе лише для окремих громадян, які мають право на персональні надбавки, доплати або індивідуальний перерахунок.

За даними Пенсійного фонду України, у березні проіндексували пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року включно. Підвищення отримали 9,5 млн громадян, його середній розмір становив 648,93 грн. Мінімальна сума збільшення дорівнювала 100 грн, а максимальна — 2595 грн. Після перерахунку середня пенсійна виплата в Україні сягнула 7137,26 грн.

Водночас у серпні сума пенсії окремих громадян може зрости через індивідуальні надбавки. Зокрема, автоматичні вікові доплати призначають пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, якщо їхня загальна пенсійна виплата не перевищує встановленого граничного розміру.

Для людей віком від 70 до 74 років максимальна доплата становить 300 грн на місяць, від 75 до 79 років — 456 грн, а після досягнення 80 років — 570 грн. Ці надбавки не підсумовуються: під час переходу до наступної вікової категорії Пенсійний фонд доплачує лише різницю. У місяць, коли людина досягає відповідного віку, суму нараховують пропорційно кількості днів після дня народження.

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Виплата також може зрости після призначення надбавки на утриманців, підтвердження спеціального статусу або проведення персонального перерахунку. Автоматичні вікові доплати зазвичай не потребують звернення до ПФУ, тоді як для оформлення інших видів допомоги можуть знадобитися заява та підтвердні документи.

Редакція PSM звертає увагу: відсутність загальної індексації не означає, що сума виплати не може змінитися в конкретного пенсіонера. Перевірити актуальний розмір пенсії та склад нарахованих надбавок можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України або у найближчому сервісному центрі ПФУ.

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Джерела: napensii.ua; pfu.gov.ua.