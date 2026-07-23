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На скільки зросли вклади українців у банках за пів року

23.07.2026 17:00
Ольга Деркач

Обсяг коштів фізичних осіб та підприємців на рахунках українських банків продовжує зростати. Станом на 1 липня 2026 року загальна сума вкладів, включно з коштами фізичних осіб-підприємців, досягла 1 749,2 млрд грн. Лише за червень показник збільшився на 48,6 млрд грн

На скільки зросли вклади українців у банках за пів року

Фото: magnific.com/freepik

Порівняно з початком року приріст становив 131,5 млрд грн, або близько 8,1%. На 1 січня 2026 року українці зберігали у банках 1 617,7 млрд грн. Після незначного скорочення у лютому обсяг вкладів загалом демонстрував висхідну динаміку: у березні він зріс до 1 651 млрд грн, у травні — до 1 687,3 млрд грн, у червні — до 1 700,6 млрд грн, а на початку липня наблизився до 1,75 трлн грн.

Більшість коштів українці зберігають у гривні. Обсяг вкладів у національній валюті на 1 липня становив 1 156,9 млрд грн, збільшившись за місяць на 39,5 млрд грн. На рахунках в іноземній валюті зберігалося 592,4 млрд грн — на 9,2 млрд грн більше, ніж на початку червня. Таким чином, частка гривневих коштів у загальній структурі вкладів становить 66,1%, а валютних — 33,9%.

Найбільше коштів фізичних осіб зосереджено у банках із державною часткою — на них припадає 60,22% загальної суми. Банки з приватним капіталом акумулювали 22,26% вкладів, а установи іноземних банківських груп — 17,52%.

За кількістю вкладників домінують власники невеликих рахунків. У 40,57% клієнтів залишок не перевищує 10 грн, ще 57,29% зберігають від 10 до 200 тис. грн. Водночас на ці категорії припадає лише 26,18% загального обсягу коштів.

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Натомість вкладники із сумами понад 5 млн грн становлять лише 0,03% від загальної кількості, проте на їхніх рахунках зосереджено 16,51% усіх вкладів. Ще 20,71% загальної суми припадає на рахунки від 200 до 600 тис. грн, 12,77% — на вклади від 1 до 2 млн грн, а 10,54% — на суми від 2 до 4 млн грн.

Більшість грошей залишаються доступними для швидкого використання: частка коштів на рахунках до запитання становить 71,29%. На строкові вклади припадає 28,71%. Зокрема, 17,26% коштів розміщено на строк до трьох місяців, 7,06% — від трьох до шести місяців, 3,71% — від шести місяців до року і лише 0,68% — більш ніж на рік.

Фізичні особи-підприємці становлять 3,2% усіх вкладників, однак формують 11,7% загальної суми вкладів. На їхніх рахунках зберігалося 204,1 млрд грн. Кошти ФОП, як і вклади інших фізичних осіб, підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Що це означає для України

Зростання коштів на банківських рахунках свідчить про збереження довіри населення та підприємців до фінансової системи й посилює ресурсну базу банків. Водночас домінування рахунків до запитання та коротких депозитів показує, що українці в умовах економічної невизначеності надають перевагу ліквідності: вони готові зберігати гроші у банках, але прагнуть мати до них швидкий доступ, а не фіксувати заощадження на тривалий строк.

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Джерело: ФГВФО.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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