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На скільки банки наростили кредитування у 2026 — АУБ

21.07.2026 17:10
Ольга Деркач

Українські банки продовжують активніше фінансувати бізнес і населення, поступово переорієнтовуючи ліквідність із безризикових інструментів на кредитування реального сектору. За даними Асоціації українських банків, із початку 2026 року до 1 червня сукупний кредитний портфель банківської системи зріс на 9,79% — із 1,22 трлн до 1,34 трлн грн

На скільки банки наростили кредитування у 2026 — АУБ

Фото: magnific.com/macrovector

Кредитування бізнесу за п’ять місяців збільшилося на 8,39%, а обсяг корпоративного портфеля досяг 952,2 млрд грн. Найбільше кредитів юридичним особам, як і раніше, припадає на державні банки — 458,3 млрд грн. Водночас найвищі темпи приросту продемонстрували приватні банки: їхній корпоративний портфель зріс на 11,05%, до 231,1 млрд грн.

Ще динамічніше розвивалося кредитування населення. Роздрібний портфель банків зріс на 13,38% і становив 387,57 млрд грн. Лідерами за темпами зростання також стали приватні банки, які наростили обсяг кредитів фізичним особам на 14,58%.

«Зростання кредитного портфеля майже на 10% за п’ять місяців — це найкраще підтвердження того, що банківська система виконує свою головну функцію навіть в умовах війни», — зазначив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Одночасно банки покращують якість кредитних портфелів. Частка непрацюючих корпоративних кредитів скоротилася з 16,83% до 15,16%. Найнижчий рівень NPL зафіксовано в банках іноземних груп — 5,53%, у приватних банках він становить 7,53%. Водночас у державних банках проблемною залишається майже кожна четверта гривня корпоративних кредитів — рівень NPL сягає 24,15%.

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Чисті активи банківської системи за звітний період зросли на 1,65%, до 4,07 трлн грн. Понад половину активів контролюють банки з державною часткою, однак найвищі темпи зростання показали іноземні та приватні установи — 4,39% і 4,1% відповідно.

Вклади населення збільшилися на 5,59%, до 493 млрд грн, тоді як депозити бізнесу зросли лише на 2,04%. Паралельно банки на 12,68% скоротили вкладення в депозитні сертифікати НБУ — до 674,1 млрд грн. Портфель ОВДП також зменшився на 1,6%, до 916,8 млрд грн.

В АУБ вважають, що така динаміка свідчить про поступове відновлення класичної посередницької функції банків: залучені кошти дедалі частіше спрямовуються на фінансування економіки, а не залишаються у безризикових інструментах.

Зростання кредитування разом зі скороченням частки проблемних позик є позитивним сигналом для економіки, яка працює в умовах війни та високої невизначеності. Водночас прискорення роздрібного кредитування потребує обережності: банкам важливо не послаблювати вимоги до позичальників, а регулятору — стежити за борговим навантаженням населення. Окремим системним викликом залишається висока частка проблемних активів і державних облігацій у портфелях держбанків.

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Рубрики: БанкиКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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