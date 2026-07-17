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НБУ оновив правила верифікації клієнтів банків

17.07.2026 18:20
Микола Деркач

Національний банк України розширив перелік способів верифікації банками клієнтів ‒ фізичних осіб для цілей фінансової інклюзії, а також надав право здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів комерційним агентам банку фінансової інклюзії у порядку, визначеному Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу

НБУ оновив правила верифікації клієнтів банків

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Відповідні зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу враховують потреби клієнтів та сприятимуть поглибленню фінансової інклюзії.

Зокрема, Національний банк визначив такі особливості порядку ідентифікації та верифікації клієнта:

  • під час верифікації надання можливості пред’явити оригінал документа третьою особою (супроводжуюча чи довірена особа) або за допомогою працівника банку, який здійснює верифікацію, якщо клієнт не може його пред’явити самостійно;
  • згода клієнта на проведення фотофіксації може бути засвідчена з використанням аудіо / відеозапису в разі неможливості засвідчити її власноручним або електронним підписом.

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Відповідно до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» банк фінансової інклюзії отримав можливість залучати комерційного агента для встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією та здійснювати ідентифікацію та верифікацію в порядку, визначеному Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу.

«Такий підхід сприятиме поглибленню фінансової інклюзії та вдосконаленню процедур здійснення банками ідентифікації та верифікації фізичних осіб», — зазначають у Нацбанку.

Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 15  липня 2026 року № 81  «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», яка набирає чинності з 17 липня 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що нові правила насамперед покликані зробити банківські послуги доступнішими для людей, які через стан здоров’я, вік або інші обставини мають труднощі з проходженням стандартної процедури ідентифікації. Водночас зміни не скасовують вимог фінансового моніторингу, а лише розширюють інструменти, якими банки можуть користуватися для підтвердження особи клієнта.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїНБУ
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