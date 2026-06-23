Учені розрахували дату «кінця людства»

Математики застосували контроверсійну статистичну формулу, щоб спрогнозувати, коли людство може зникнути. Розрахунок, відомий як «аргумент Судного дня» (doomsday argument), базується на оцінці, що за всю історію на Землі прожило приблизно 117 мільярдів людей

Дослідники припускають, що люди, які живуть зараз, займають випадкове місце на хронологічній лінії людства, а не якусь незвично ранню позицію. На основі цього припущення є 95% імовірність, що ці 117 мільярдів людей становлять щонайменше 5% від усіх людей, які коли-небудь житимуть.

Подібні розрахунки щодо майбутнього людства останнім часом з’являються дедалі частіше: дослідники з Flinders University попереджали, що населення планети може сягнути 12,4 млрд людей уже до кінця 2070-х років — рівня, який вони називають «небезпечним», оскільки людство вже наближається до межі можливостей Землі.

Оскільки 100% у 20 разів більше за 5%, математики помножили 117 мільярдів на 20, отримавши максимальну чисельність людства приблизно 2,34 трильйона осіб. Виходячи з поточних темпів народжуваності, людство досягне цієї цифри приблизно через 17 100 років.

Прихильники теорії стверджують, що ця цифра являє собою статистичну верхню межу майбутнього людства — тобто з імовірністю 95% наш вид зникне протягом наступних 17 100 років, незалежно від причини: чи це зміна клімату, ядерна війна, пандемія чи якась інша катастрофа.

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Однак теорія залишається дуже суперечливою і відкидається багатьма науковцями. Критики вважають, що припущення в основі розрахунку надто прості й ігнорують безліч факторів, здатних кардинально змінити майбутнє людства. Інші зазначають, що якщо люди колонізують інші планети, розроблять нові технології чи виживуть мільйони років, увесь розрахунок миттєво втрачає сенс.

Аргумент базується на так званому принципі Коперника — ідеї, що людство не займає особливого чи привілейованого положення у Всесвіті. Щоб пояснити теорію, дослідники пропонують уявити всіх людей, які коли-небудь житимуть, вишикуваними на гігантській хронологічній лінії — від першої людини до останньої. Якщо вже народилося 117 мільярдів людей, статистично малоймовірно, що людство проживе достатньо довго, щоб народилися ще десятки трильйонів.

Прихильники теорії порівнюють це з витягуванням нумерованої кульки з однієї з двох коробок: в одній — 10 кульок, в іншій — 100 000. Якщо витягнута кулька має номер чотири, найімовірніше, вона з меншої коробки — просто тому, що це статистично ймовірніше.

Хоча 17 100 років можуть здаватися далеким майбутнім, дослідження, опубліковане у травні, попереджало, що населення планети може скоротитися вдвічі вже до 2064 року — внаслідок кліматичного колапсу, пандемії, глобального конфлікту чи дефіциту ресурсів.

Дослідники з Університету Мілана змоделювали гіпотетичний сценарій, за яким раптове падіння «несучої здатності» Землі до приблизно двох мільярдів людей може спричинити швидке скорочення населення. Автори наголосили, що це не прогноз, а лише ілюстративний математичний сценарій, який показує, наскільки чутливою може бути динаміка населення до раптових змін.

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Джерела: Daily Mail, Scientific American.