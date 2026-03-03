Скільки живуть цивілізації: що загрожує людству

Чи має розум межу існування у Всесвіті? Двоє фізиків із Технологічного університету Шаріфа в Тегерані запропонували новий погляд на парадокс Фермі — відоме запитання «Де всі?», яке ще 75 років тому поставив Енріко Фермі, розмірковуючи про позаземні цивілізації

Всесвіту близько 13 млрд років, а в нашій галактиці — сотні мільярдів зірок. Значна частина з них має планети, і багато з них розташовані в зоні, придатній для існування рідкої води. За логікою, життя мало б виникати неодноразово й задовго до появи Землі. Однак людство досі не зафіксувало жодного сигналу, візиту чи технічного сліду іншої цивілізації.

Сохраб Рахвар та Шахін Роухані вирішили поставити питання інакше: що означає ця тиша? Вони використали рівняння Дрейка — формулу для оцінки кількості цивілізацій, здатних до зв’язку, — та додали обмеження, пов’язані з електромагнітними сигналами.

Сучасні радіотелескопи «прослуховують» космос вже достатньо довго, щоб наш так званий світловий конус охоплював історію галактики приблизно за останні 100 000 років. Теоретично будь-яка цивілізація, що існувала в цей період і передавала сигнали, мала б бути вже виявлена.

Оскільки цього не сталося, дослідники припускають: якщо розумне життя є поширеним явищем, то технологічні цивілізації, ймовірно, існують недовго. Їхні розрахунки вказують на верхню межу близько 5 000 років.

Для порівняння, людство стало справді технологічною цивілізацією лише близько 200 років тому — з початку індустріальної епохи. Тобто ми перебуваємо на самому початку потенційно найуразливішого періоду свого розвитку.

Серед ризиків, які можуть зупинити розвиток цивілізації, автори називають падіння астероїдів, супервулкани, зміну клімату, пандемії, ядерну війну, неконтрольований розвиток штучного інтелекту та небезпечні біотехнології. Історія вже знає приклади занепаду великих культур — від Римської імперії до майя та цивілізації острова Пасхи. У глобалізованому світі масштабна катастрофа може вперше стати по-справжньому планетарною.

Водночас дослідники наголошують: їхні висновки — це не прогноз, а математична верхня межа, що випливає з парадоксу Фермі. Існують й інші пояснення космічної тиші: цивілізації можуть свідомо не виходити на зв’язок, ми можемо бути серед перших розумних видів або ж відстані між світами занадто великі.

Та сам факт того, що за 100 000 років ми не зафіксували жодного сигналу, змушує замислитися. Якщо галактика й справді була сповнена цивілізацій, багато з них могли не пережити власного технологічного розвитку.

Питання в тому, чи зможе людство уникнути цієї межі.

