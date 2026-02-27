close-btn
Учені розповіли, як загине Всесвіт

27.02.2026 12:40
Ольга Деркач

Дослідники висунули альтернативну версію того, як може завершитися історія Всесвіту. За міркуваннями астрофізика Гайно Фальке, квантового фізика Майкла Вондрака та математика Вальтера ван Суйлєкома, фінал навряд чи матиме вигляд грандіозного вибуху. Натомість усе, що існує, з часом поволі «розчинятиметься» — об’єкти поступово випаровуватимуться, перетворюючись на потоки частинок та випромінювання

Учені розповіли, як загине Всесвіт

Фото: freepik.com

У роботі, надрукованій у Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, автори аргументують, що механізми, подібні до випромінювання Гокінга, потенційно не обмежуються лише чорними дірами. На їхню думку, аналогічні процеси можуть проявлятися і в білих карликах, і в нейтронних зорях. Якщо це так, то будь-яке надщільне тіло з потужним гравітаційним полем у підсумку не зможе «втримати» себе вічно й зрештою зникне.

Згідно з їхніми розрахунками, верхня межа «віку» Всесвіту може становити приблизно 10⁷⁸ років — тобто бути в рази меншою за попередні оцінки, що сягали 10¹¹⁰⁰ років. До цієї межі, за сценарієм авторів, здатні дотягнути білі карлики або надмасивні чорні діри. Водночас нейтронні зорі та чорні діри зоряної маси мають зникнути раніше — орієнтовно через 10⁶⁷ років.

У технічній частині моделі фігурують ефекти на кшталт гравітаційного криволінійного випромінювання та народження пар частинок у надпотужних гравітаційних полях. Для білих карликів та нейтронних зір це, як описують автори, проявляється через поверхневу емісію: частинки й випромінювання наче «витікають» назовні з часом, забираючи енергію. Із чорними дірами картина відрізняється: вони частково «повертають» випромінені частинки, через що процес втрати енергії відбувається повільніше, а тривалість існування таких об’єктів розтягується.

У підсумку гіпотеза малює дуже довгу, але послідовну перспективу: на часових відрізках, що охоплюють десятки порядків величини, поступово випарується вся матерія — від надщільних зір до людських тіл. Кінець Всесвіту в цій картині — не вибух і не катастрофа «в один момент», а тиха, повільна й невідворотна розв’язка, у якій все існуюче крок за кроком зводиться до частинок та випромінювання.

Джерело: NoWorries.

