close-btn
PaySpaceMagazine

Дивний сигнал з космосу надсилається на Землю кожні 22 хвилини — науковці

23.02.2026 18:40
Микола Деркач

Із 1988 року Земля отримує з космосу сигнал, який повторюється за незвичною схемою. Об’єкт GPM J1839-10 випромінює радіоімпульс кожні 22 хвилини, і щоразу він триває від кількох секунд до кількох хвилин. Це космічна аномалія: проміжок між спалахами виглядає незрозумілим, адже так радіосплески зазвичай не відбуваються

Дивний сигнал з космосу надсилається на Землю кожні 22 хвилини — науковці

Фото: chatgpt.com

Здебільшого такі імпульси пов’язують із пульсарами — залишками мертвих зірок, що обертаються з неймовірною швидкістю. Вони схожі на маяки, які «засліплюють» космос інтенсивними спалахами тривалістю в мілісекунди. Через високу швидкість обертання такі сигнали повторюються кожні частки секунди або раз на кілька секунд.

Однак у випадку з GPM J1839-10 науковці помітили інше: він надсилає сигнал приблизно раз на 1 000 секунд. Це суперечить звичним уявленням астрофізики, адже виходить, що імпульси має випромінювати повільно обертова нейтронна зоря. Водночас «зоряний труп», який рухається повільно, не повинен давати настільки сильні імпульси.

GPM J1839-10 розташований за 15 000 світлових років від нас у сузір’ї Щита. Сигнал у 2022 році виявив Curtin University. Архівні дані з Giant Metrewave Radio Telescope та Very Large Array показали, що об’єкт випромінює цей сигнал ще з 1988 року.

Читайте також: Учені попередили, що Сонце може випарувати Землю

Відтоді характер не змінився: він і далі випускає радіосплески кожні 22 хвилини. Тривалість імпульсів коливається від 30 секунд до 5 хвилин. Для пояснення цього явища запропонували кілька версій. Дехто вважає, що джерелом може бути магнетар (тип нейтронної зорі з екстремально потужним магнітним полем) із наддовгим періодом, або ж пульсар на основі білого карлика.

Хай би чим був цей об’єкт, імовірно, він перебуває на межі «лінії смерті» для звичайного пульсарного випромінювання — порога, після якого емісія мала б припинитися.

Відкриття цього об’єкта з дивною поведінкою змінило те, як астрономи мислять про пульсари та радіосигнали. Усвідомлення того, що навіть дуже повільний об’єкт може генерувати потужні імпульси, підштовхнуло дискусію про те, чи можуть такі тіла бути поширеними у Всесвіті. Тепер дослідники переглядають, які типи об’єктів здатні створювати стабільні, повторювані космічні сигнали.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Зірки, що пожирають планети, дозволяють спрогнозувати долю Землі

Марс колись був «блакитною планетою» — учені

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

За матеріалами wionews.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Кривавий Місяць вже на підході: коли чекати 23.02.2026

Кривавий Місяць вже на підході: коли чекати
Магнітні бурі накриють Землю вже цього тижня — прогноз вчених 22.02.2026

Магнітні бурі накриють Землю вже цього тижня — прогноз вчених
Учені заявили, що Місяць стискається і тріскається 20.02.2026

Учені заявили, що Місяць стискається і тріскається
Космічна погода може впливати на землетруси — відкриття вчених 15.02.2026

Космічна погода може впливати на землетруси — відкриття вчених
Сонячне затемнення у лютому 2026: де буде видно 13.02.2026

Сонячне затемнення у лютому 2026: де буде видно
У лютому очікується парад планет: коли саме 05.02.2026

У лютому очікується парад планет: коли саме
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  21:00

Рієлторський ринок в Україні скоро врегулюють — народна депутатка

 Сьогодні  20:30

Кривавий Місяць вже на підході: коли чекати

 Сьогодні  19:20

Найшвидший обвал Біткоїна закінчився, але найгірше ще попереду

 Сьогодні  18:00

ФОПи звітуватимуть по-новому — Податкова

 Сьогодні  17:20

Інвестори XRP зафіксували рекордні за три роки збитки — що далі

 Сьогодні  16:40

Чому небо блакитне і чи зміниться його колір — учені

 Сьогодні  15:10

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.