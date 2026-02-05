У лютому очікується парад планет: коли саме

Незабаром на небі можна буде побачити неймовірний «парад планет» — одразу шість планет одночасно. Після вражаючого супермісяця, з якого почався рік, здається, 2026-й не розчаровує, якщо говорити про небесні явища, на які варто подивитися

Минулого року ми завершили сезон видовищним метеорним потоком Гемініди, а цього року нас чекають нові зорепади, «блакитний Місяць» і одне з найкращих сонячних затемнень за останні десятиліття.

Але першою на черзі буде подія, на яку теж варто звернути увагу: незабаром очікується «парад планет», під час якого можна буде побачити шість планет.

Щоправда, щоб розгледіти всі шість, доведеться трохи постаратися. Планети з’являться в різних частинах неба.

«Парад планет» — це неофіційна назва явища, коли кілька планет Сонячної системи з погляду із Землі ніби вишиковуються майже в одну лінію.

Одразу після заходу Сонця 28 лютого шість планет мають розташуватися саме так.

Як пояснюють у Royal Museums Greenwich: «Цього разу Меркурій, Венера, Сатурн, Юпітер, Уран і Нептун технічно будуть видимими, але побачити всі шість — це справді непросто».

За словами фахівців, Меркурій, Венера, Сатурн і Нептун будуть помітні на заході — низько над горизонтом незабаром після заходу Сонця, тож заважатимуть і сутінки, і перешкоди на лінії горизонту. До того ж Нептун завжди потребує телескопа, щоб його розгледіти.

Цікаве по темі: Учені висунули нову гіпотезу походження життя на Землі

Експерти додають: «Уран буде вище в небі — в сузір’ї Тельця — і зайде приблизно опівночі, тож у вас буде кращий шанс знайти планету, якщо маєте телескоп».

Найпростішим для спостереження з усіх шести, однак, буде Юпітер. Очікується, що більшу частину ночі він буде високо в небі — в сузір’ї Близнюків.

Його має бути видно навіть неозброєним оком у місцевості зі світловим забрудненням: по суті це буде дуже яскрава точка світла.

Втім, навіть цікавішим за цей «парад планет» може виявитися майже повне сонячне затемнення, яке очікують 12 серпня цього року.

Його називають найкращим сонячним затемненням, яке тут можна буде побачити з 1999 року: раннім вечором Місяць торкнеться краю диска Сонця, а в момент максимуму має закрити близько 90% сонячного диска.

Джерело: Ladbible.