close-btn
PaySpaceMagazine

Життя на Землю могли занести інопланетяни — учений

26.02.2026 13:30
Ольга Деркач

Земля сформувалася приблизно 4,5 млрд років тому й на початку свого існування була розпеченою кулею з розплавлених порід, яку постійно бомбардували астероїди та комети. Згодом кора охолола, з’явилися перші водойми, а на дні океанів активізувалися гідротермальні джерела, що насичували воду мінералами. Тривалий час наука виходила з того, що саме в такому агресивному середовищі через ланцюг природних хімічних процесів і виникли перші живі структури. Однак нові розрахунки змушують переглянути цю, здавалося б, усталену картину

Життя на Землю могли занести інопланетяни — учений

Фото: freepik.com

Скам’янілості натякають на стрімкий початок

Знахідки палеонтологів дедалі більше «старять» момент появи життя. У 2013 році в австралійському регіоні Пілбара виявили строматоліти віком близько 3,5 млрд років — це сліди діяльності давніх мікроорганізмів. У 2017-му канадські дослідники повідомили про ще давніші мікроскам’янілості — приблизно 3,77 млрд років — знайдені в зоні прадавніх гідротермальних систем. Аналіз ізотопів вуглецю в цирконах узагалі допускає існування життя вже 4,1 млрд років тому.

Усе це свідчить: щойно планета стала відносно придатною для існування, мікробні форми з’явилися майже миттєво за геологічними мірками. Провідна концепція — абіогенез — пояснює це поступовим ускладненням хімічних сполук, які зрештою сформували клітину. Та виникає сумнів: чи вистачило для такого сценарію часу в умовах ранньої Землі?

Математика проти класичної моделі

У роботі «Нерозумна ймовірність існування», оприлюдненій на arXiv, дослідник Ендрес використав математичне моделювання, щоб перевірити правдоподібність традиційного сценарію. Його висновок — ключові молекули, необхідні для зародження життя, надто нестійкі й швидко руйнуються під впливом довкілля.

Цікаве по темі: Дивний сигнал з космосу надсилається на Землю кожні 22 хвилини — науковці

Якщо такі сполуки розпадаються швидше, ніж встигають об’єднатися в складніші структури, то вікно можливостей для формування живої системи стає критично вузьким. За розрахунками автора, випадковий шлях через численні «спроби й помилки» виглядає статистично малоймовірним з огляду на часові рамки, які демонструє палеонтологічний літопис.

Панспермія як альтернативний сценарій

Через ці суперечності Ендрес звертається до ідеї, яку в 1970-х роках висунули Френсіс Крік та Леслі Оргель. Йдеться про спрямовану панспермію — припущення, що життя на Землю могло бути свідомо занесене розвиненою позаземною цивілізацією. Такий крок міг бути частиною стратегії виживання або масштабного наукового експерименту.

Як зазначає автор, навіть якщо така версія суперечить принципу Оккама й здається надто сміливою, вона залишається логічно можливою альтернативою в межах наукової дискусії.

Сьогодні тераформування вже не виглядає суто фантастичною ідеєю — науковці серйозно обговорюють зміну кліматичних умов на Марсі чи Венері. Якщо припустити існування технологічно розвинених цивілізацій у Всесвіті, подібне втручання не можна повністю виключати.

Ендрес не заперечує абіогенез, але вказує, що ця теорія може не охоплювати всієї картини. Можливо, майбутні системи штучного інтелекту допоможуть точніше змоделювати процеси ранньої хімічної еволюції. Поки ж викопні дані говорять лише про одне: життя виникло майже одразу після стабілізації планети. А от чи зародилося воно тут самостійно, чи було принесене з космосу — питання залишається відкритим.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Антарктида швидко втрачає лід: чим це загрожує людству

Глобальне потепління гальмує «двигун» природи — учені

Магнітне поле Землі поводилось аномально: вчені занепокоєні

Джерело: Т4.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Антарктида швидко втрачає лід: чим це загрожує людству 25.02.2026

Антарктида швидко втрачає лід: чим це загрожує людству
Глобальне потепління гальмує «двигун» природи — учені 24.02.2026

Глобальне потепління гальмує «двигун» природи — учені
Магнітне поле Землі поводилось аномально: вчені занепокоєні 24.02.2026

Магнітне поле Землі поводилось аномально: вчені занепокоєні
Кривавий Місяць вже на підході: коли чекати 23.02.2026

Кривавий Місяць вже на підході: коли чекати
Дивний сигнал з космосу надсилається на Землю кожні 22 хвилини — науковці 23.02.2026

Дивний сигнал з космосу надсилається на Землю кожні 22 хвилини — науковці
Чому небо блакитне і чи зміниться його колір — учені 23.02.2026

Чому небо блакитне і чи зміниться його колір — учені
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  15:20

Reebok закриває магазини в Україні: причини

 Сьогодні  14:40

2 компанії, капіталізація яких може зрости до $1 трлн у 2026

 Сьогодні  14:00

Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025

 Сьогодні  12:30

monobank подвоїв винагороду за запрошення друга

 Сьогодні  11:20

Мережа «Ябко» під загрозою закриття: причина

 Сьогодні  10:10

Comfy планує стати маркетплейсом

 25.02.2026  20:20

Українцям масово блокують рахунки: що далі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.