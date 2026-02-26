Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025

Ощадбанк завершив 2025 рік із рекордним в історії банку чистим прибутком у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року. Прибуток до оподаткування становив понад 19 млрд грн

Основним драйвером зростання стало розширення кредитування реального сектору економіки. За рік банк продемонстрував двозначну динаміку в усіх ключових сегментах: роздрібний бізнес зріс до 26,7 млрд грн (+26%), мікро-, малий та середній бізнес — до 30,2 млрд грн (+16%), корпоративний — до 71,3 млрд грн (+12%).

Процентні доходи від кредитів збільшилися на 23% та перевищили 20 млрд грн. Чистий процентний дохід зріс на 28% — до 31,1 млрд грн, а загальний операційний дохід — на 25%, до 38,8 млрд грн.

Зобов’язання банку становлять 467,7 млрд грн. Переважна частина — кошти клієнтів, які за рік зросли на 68,5 млрд грн (+18%).

Водночас вагомий внесок у фінансовий результат забезпечила робота з проблемною заборгованістю. Ощадбанк реалізував один із найбільших кейсів урегулювання NPL на ринку — проєкт із ТОК Gulliver.

Цікаве по темі: Ощадбанк отримав нового керівника

«У 2025 році ми довели, що державний банк може бути не лише фінансово стійким, а й залишатись лідером довіри клієнтів. Високі фінансові показники Ощадбанку — це результат роботи професійної команди, цілі й завдання якої повністю відповідають нуждам країни протягом тривалої війни. Зокрема, це забезпечення сталого доступу бізнесу і громадян до якісних фінансових послуг навіть в умовах енергетичної кризи й поблизу лінії зіткнення, активна підтримка розвитку економіки, сумлінна сплата податків для забезпечення потреб держави. Результати роботи у 2025 році дозволили нам посилити банк і створити ресурс для подальшого розвитку», – зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

Частка ОВДП в активах банку за рік скоротилася з 45% до 38%, що свідчить про зміщення акценту в бік кредитування реального сектору. Водночас інвестиції в державні цінні папери залишаються інструментом підтримки макрофінансової стабільності та фінансування оборонних і соціальних потреб.

Станом на 1 січня 2026 року активи Ощадбанку становлять 515 млрд грн, кредитний портфель — 128,2 млрд грн. Банк обслуговує близько 6 млн активних клієнтів та має близько 14% ринку кредитування юридичних осіб.

У 2026 році банк планує й надалі розширювати кредитну підтримку економіки, зокрема у сферах енергетики, оборонно-промислового комплексу, відновлення інфраструктури та розвитку малого й середнього бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Broadcom виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

3 криптовалюти, яких варто уникати в березні

Скільки коштів на банківських рахунках українців

Джерело: Ощадбанк.