Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025

26.02.2026 14:00
Ольга Деркач

Ощадбанк завершив 2025 рік із рекордним в історії банку чистим прибутком у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року. Прибуток до оподаткування становив понад 19 млрд грн

Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025

Фото: freepik.com

Основним драйвером зростання стало розширення кредитування реального сектору економіки. За рік банк продемонстрував двозначну динаміку в усіх ключових сегментах: роздрібний бізнес зріс до 26,7 млрд грн (+26%), мікро-, малий та середній бізнес — до 30,2 млрд грн (+16%), корпоративний — до 71,3 млрд грн (+12%).

Процентні доходи від кредитів збільшилися на 23% та перевищили 20 млрд грн. Чистий процентний дохід зріс на 28% — до 31,1 млрд грн, а загальний операційний дохід — на 25%, до 38,8 млрд грн.

Зобов’язання банку становлять 467,7 млрд грн. Переважна частина — кошти клієнтів, які за рік зросли на 68,5 млрд грн (+18%).

Водночас вагомий внесок у фінансовий результат забезпечила робота з проблемною заборгованістю. Ощадбанк реалізував один із найбільших кейсів урегулювання NPL на ринку — проєкт із ТОК Gulliver.

Цікаве по темі: Ощадбанк отримав нового керівника

«У 2025 році ми довели, що державний банк може бути не лише фінансово стійким, а й залишатись лідером довіри клієнтів. Високі фінансові показники Ощадбанку — це результат роботи професійної команди, цілі й завдання якої повністю відповідають нуждам країни протягом тривалої війни. Зокрема, це забезпечення сталого доступу бізнесу і громадян до якісних фінансових послуг навіть в умовах енергетичної кризи й поблизу лінії зіткнення, активна підтримка розвитку економіки, сумлінна сплата податків для забезпечення потреб держави. Результати роботи у 2025 році дозволили нам посилити банк і створити ресурс для подальшого розвитку», – зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

Частка ОВДП в активах банку за рік скоротилася з 45% до 38%, що свідчить про зміщення акценту в бік кредитування реального сектору. Водночас інвестиції в державні цінні папери залишаються інструментом підтримки макрофінансової стабільності та фінансування оборонних і соціальних потреб.

Станом на 1 січня 2026 року активи Ощадбанку становлять 515 млрд грн, кредитний портфель — 128,2 млрд грн. Банк обслуговує близько 6 млн активних клієнтів та має близько 14% ринку кредитування юридичних осіб.

У 2026 році банк планує й надалі розширювати кредитну підтримку економіки, зокрема у сферах енергетики, оборонно-промислового комплексу, відновлення інфраструктури та розвитку малого й середнього бізнесу.

Джерело: Ощадбанк.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
