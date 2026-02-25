close-btn
Broadcom виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

25.02.2026 19:40
Ольга Деркач

Broadcom (NASDAQ: AVGO) планує наступну квартальну виплату дивідендів 27 березня, продовжуючи 16-річну безперервну історію таких виплат

Фото: chatgpt.com

Зокрема, американський гігант у сфері виробництва напівпровідників має намір виплатити акціонерам приблизно $0,65 на акцію вже наступного місяця.

Скільки отримають акціонери AVGO

Очікувана сума відповідає попередній виплаті, здійсненій 31 грудня 2025 року. Тобто власники 100 акцій AVGO можуть розраховувати на $65 дивідендів.

Компанія щороку підвищує дивіденди з 2010 року, тому точно спрогнозувати річну суму наразі складно.

Якщо розмір виплат залишиться незмінним, загальна сума дивідендів Broadcom за рік становитиме $260 на 100 акцій, або $2,60 на одну акцію.

Дивідендна політика Broadcom

Порівняно з деякими конкурентами дивідендна дохідність Broadcom виглядає досить привабливою, що свідчить про баланс між поверненням капіталу акціонерам та інвестиціями у зростання. Для прикладу, лідер ринку напівпровідників Nvidia (NASDAQ: NVDA) виплачує символічні $0,01 на акцію.

Цікаве по темі: 2 акції, на які варто звернути увагу

Водночас за ціни акцій близько $325 прогнозна дивідендна дохідність Broadcom становить приблизно 0,8%, що все ж нижче за середній показник у технологічному секторі — близько 1,37%.

Компанія, яка активно працює у сфері штучного інтелекту, виплачує дивіденди щоквартально та підвищує їх уже 16 років поспіль, демонструючи стабільний фокус на винагороді акціонерів.

Крім того, прогнозний коефіцієнт виплат трохи вище 18% свідчить про те, що дивіденди добре покриваються прибутком. Це також залишає простір для подальшого зростання виплат без шкоди для інвестицій у розвиток.

Для інвесторів, які розглядають стратегію «захоплення дивідендів», акції AVGO історично відновлювалися після типового падіння в день закриття реєстру в середньому приблизно за 8,6 дня.

Джерело: Finbold.

