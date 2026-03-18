Де в ЄС платять найбільше: як змінилася мінімальна ЗП у 2026

У Європейському Союзі у 2026 році зберігається суттєвий розрив у рівні мінімальних зарплат, попри поступове зростання доходів у більшості країн. Найвищі виплати традиційно фіксують у Західній Європі, тоді як східні держави залишаються у нижньому сегменті

За останніми даними, мінімальна зарплата в ЄС коливається від близько €600–700 у Болгарії до понад €2 700 у Люксембурзі. До групи лідерів також входять Ірландія, Німеччина, Нідерланди та Бельгія, де показники перевищують €2 000 на місяць.

Водночас значна частина країн Центральної та Східної Європи все ще має мінімальні зарплати нижче €1 000. Це стосується, зокрема, Польщі, Угорщини, Румунії та країн Балтії, хоча саме ці ринки демонструють найшвидші темпи зростання.

Зростання нерівномірне

У 2026 році підвищення мінімальних зарплат відбулося не у всіх країнах. Частина держав залишила показники без змін, тоді як інші — переважно зі Східної Європи — підвищили їх більш ніж на 10%.

Це пояснюється спробами скоротити розрив із багатшими країнами ЄС, а також компенсувати інфляційний тиск і зростання вартості життя.

Водночас навіть активне зростання не дозволяє швидко подолати різницю. Розрив між найвищими та найнижчими мінімальними зарплатами в ЄС досі перевищує чотириразовий рівень.

Номінальні цифри не показують повної картини

Ключовий фактор, на який звертають увагу аналітики, — купівельна спроможність. Висока мінімальна зарплата не завжди означає кращий рівень життя.

У країнах із дорогим житлом, транспортом та послугами значна частина доходу витрачається на базові потреби. У результаті реальний рівень добробуту може суттєво відрізнятися від номінальних показників.

Після коригування на ціни розрив між країнами стає менш різким, хоча все одно залишається значним.

Читайте також: ЄС готується змінити підхід до перебування українців після 2027 року

Що це означає для ринку праці

Мінімальна зарплата в ЄС виконує не лише соціальну функцію, а й впливає на структуру ринку праці. Вона визначає рівень податків, соціальних виплат і базові стандарти оплати праці.

Загалом у країнах Євросоюзу мінімальну зарплату отримують близько 12,8 млн працівників. Для багатьох із них вона є основним джерелом доходу.

На цьому фоні Україна суттєво відстає: мінімальна зарплата становить близько €170 на місяць, що є найнижчим показником у Європі.

Тренд на зближення, але без швидких змін

Попри поступове зростання зарплат у східних країнах, швидкого вирівнювання не очікується. Різниця у рівнях економічного розвитку, продуктивності праці та вартості життя продовжує визначати розрив між регіонами.

У середньостроковій перспективі ЄС рухається до більшої гармонізації стандартів оплати праці, однак цей процес залишатиметься поступовим і нерівномірним.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли ЄС припинить надавати тимчасовий захист українцям — озвучено дату

Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані

Скільки грошей зберігають підприємці в банках