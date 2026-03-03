Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані

Європейські фондові індекси різко впали у понеділок на тлі ескалації бойових дій на Близькому Сході. Інвестори сильно занепокоєні можливим стрибком цін на енергоносії та новою хвилею інфляції. Зокрема, німецький DAX знизився на 2,4%, французький CAC 40 — на 2,2%, а британський FTSE 100 — на 1,2%

Ескалація конфлікту та ризики для енергетики

Після масштабних ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран завдав ударів у відповідь по цілях у регіоні та по американських базах. Президент США Дональд Трамп заявив, що військові операції триватимуть і можуть розтягнутися на кілька тижнів.

Представник іранського керівництва Алі Ларіджані заявив у соцмережі X: «Ми не будемо вести переговори зі Сполученими Штатами», — фактично посиливши позицію Тегерана після попередніх дискусій щодо можливості ядерної угоди з Вашингтоном.

Бойові дії порушили комерційне судноплавство в Перській затоці — ключовому маршруті постачання нафти та нафтопродуктів до Європи. Це підштовхнуло ціни на енергоносії вгору та посилило побоювання щодо нового інфляційного витка.

Зростання енергетичних котирувань може ускладнити рішення Європейського центрального банку та Банку Англії щодо подальшого зниження ставок, адже регулятори ризикують зіткнутися з оновленим ціновим тиском.

Серія зростання під загрозою

Розпродаж відбувся після того, як у п’ятницю європейські індекси закрилися на рекордних рівнях, зафіксувавши восьмий місяць поспіль зростання на тлі сильніших за очікування корпоративних звітів. Пан’європейський STOXX 600 продемонстрував найдовшу серію місячного підйому з 2012–2013 років.

Попри те що сезон квартальної звітності добігає кінця, окремі компанії ще представили результати.

Smith & Nephew повідомила про зростання річного прибутку на 15,5% завдяки реалізації планів трансформації та скороченню витрат.

Bunzl зафіксувала падіння скоригованого прибутку до оподаткування на 9,8% через слабші умови торгівлі у Північній Америці та перебої в ланцюгах постачання, пов’язані з митами.

Galp Energia відзвітувала про сильні операційні показники у 2025 році, попри слабші ціни на нафту.

Водночас акції європейських авіакомпаній різко просіли через стрибок нафтових котирувань, а папери люксових брендів також опинилися під тиском через ризики падіння попиту з боку споживачів на Близькому Сході.

Натомість акції оборонної компанії BAE Systems зросли після того, як аналітики JPMorgan назвали її одним із потенційних бенефіціарів можливого збільшення оборонного бюджету США.

За матеріалами investing.com.