Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за гудень 2025 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні 2025 року зменшилася на шість установ — до 775. Кількість банків у грудні становила 61.

У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

Із реєстрів виключено шість небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одну кредитну спілку. Примусово з реєстрів виключено три фінансові компанії, одного ризикового страховика та один ломбард.

Станом на 1 січня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 411 фінансових компаній (було 414), 47 страховиків non-life (було 48), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 101 ломбард (було 102), 85 кредитних спілок (було 86), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп зменшилася на одну (до 15). Кількість небанківських фінансових груп у грудні не змінилася (41).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 66 комерційних агентів (було 58) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж грудня до Національного банку надійшов 301 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 227, страховиків — 39, кредитних спілок і колекторських компаній — 8, банків — 24, платіжних установ — 3.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за 2,5 роки (аналітика за січень 2023 – липень 2025 рр.) стабільно знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній за цей період). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Кого та на скільки НБУ оштрафував у грудні 2025 року

Нацбанк у грудні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банків та 11 небанківських фінансових компаній.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді штрафів до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній. У жовтні — до семи банків та шести небанківських фінансових компаній.

У вересні Нацбанк оштрафував до три банки та 10 небанківських фінансових компаній.

У серпні регулятор оштрафував один банк та дві небанківські фінансові компаній. Це один із найнижчих показників за останні декілька років.

У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній.

Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Штрафи, застосовані НБУ до банків у грудні 2025 року

АТ «МІБ»:

Штраф у розмірі 13 515 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ), що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело, зокрема, до неналежного застосовування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи неналежне виконання обов’язку здійснювати оцінку ризик-профілю банку та виявляти відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, у порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ.

Штраф у розмірі 1 000 000 грн за порушення, зокрема, вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами) тощо.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Таскомбанк» — штраф у розмірі 10 000 000 грн за порушення деяких вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

Також банк отримав декілька письмових застережень.

АТ «Ощадбанк» — штраф у розмірі 5 500 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Мотор-Банк» – штраф у розмірі 3 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

АБ «Кліринговий Дім» – штраф у розмірі 200 000 грн за порушення вимог частини десятої статті 16 Закону про ПВК/ФТ у частині недотримання банком заборони повідомляти про одержане рішення СУО, яке прийняте відповідно до вимог статті 23 Закону про ПВК/ФТ, особу, яка бере участь у здійсненні фінансових операцій, визначених у такому рішенні СУО.

Читайте також: Кого та на скільки оштрафував НБУ в листопаді 2025

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у грудні 2025 року

ТОВ «Пейтек» — штраф у розмірі 12 803,9 тис. грн (12,8 млн грн) за порушення вимог:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2022 № 147 (зі змінами).

Також компанія отримала письмове застереження за порушення деяких вимог.

ТОВ «ФК «Є Гроші» — штраф у розмірі 2 844 586 грн за порушення вимоги, встановленої частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про споживче кредитування», згідно з якою максимальний розмір денної процентної ставки не може перевищувати 1%.

Крім встановленого перевищення розміру максимальної денної процентної ставки, також виявлено низку порушень законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема, надання інформації про фінансову послугу не в повному обсязі, передбаченому законодавством для прийняття споживачем обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору.

Також фінустанова отримала письмове застереження.

ПРАТ «СК «Респект» — штраф у розмірі 2 400 000 грн за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

Також передбачено накладення штрафу в розмірі 480 000 грн за порушення вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

ПТ «Ев.Ро.Ломбард «Ев.Ро.Фінанси ЛТД і Компанія» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежне розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ТОВ «ФК Голдана Плюс», а також ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» – штрафи в розмірі 340 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 у частині неналежного виконання установами обов’язку подавати в повному обсязі на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Аксіома» – штраф у розмірі 200 000 грн за порушення вимог частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту та пункту 15 постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 «Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» (зі змінами) (далі – Постанова № 165). Порушення полягає в наданні на запит інспекційної групи Національного банку копій фрагментів даних відеоархіву за конкретні проміжки часу з порушенням строку, встановленого в запиті інспекційної групи Національного банку.

ТОВ «ФК «Центрофінанс» – штраф у розмірі 200 000 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів, що має відповідати технічним вимогам до якості фіксації відеосигналу, що відображають процес обслуговування клієнта, включаючи процес приймання-передавання готівки та видачі квитанції реєстратора розрахункових операцій під час здійснення ним операції з купівлі / продажу іноземної валюти.

ПРАТ «Велта» — штраф у розмірі 120 000 грн за подання до НБУ регуляторної звітності, яка містить недостовірні дані, що є порушенням Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг до Нацбанку, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ПРАТ «Європейський Страховий Альянс» — штраф у розмірі 100 000 грн за подання до Нацбанку файлів звітності з порушенням строків, визначених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінпослуг до НБУ, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ТОВ «Лайт Фінанс» — штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пунктів 15, 16 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ.

Читайте також: НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов

Хто втратив ліцензії у грудні 2025 року

У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

8 грудня 2025 року Нацбанк прийняв рішення відкликати (примусово) у ТОВ «Асап Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання фінансових послуг з факторингу та надання коштів і банківських металів у кредит.

Під час спроби здійснити позапланову інспекційну перевірку було встановлено та зафіксовано факт відмови в її проведенні, у зв’язку з ненаданням інспекційній групі Національного банку документів та інформації щодо предмета перевірки. Такі дії унеможливили проведення перевірки та досягнення її мети, що є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

У середині грудня НБУ застосував до ТОВ «Лайт Фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Захід впливу застосовано, зокрема, у зв’язку з неподанням до Національного банку у встановлений у вимозі регулятора строк інформації / пояснень / документів та/або їх копій з питань діяльності ТОВ «Лайт Фінанс».

22 грудня Національний банк відкликав ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Світ» з Державного реєстру фінансових установ на підстав її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

23 грудня регулятор відкликав ліцензії двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Установам відкликано ліцензії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» – факторинг;

– факторинг; ПТ «ТОВ «Климко» і Компанія «Ломбард Капитал» – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Наприкінці місяця Національний банк України ухвалив рішення про застосування до ТДВ «СК «Професійне Страхування» заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування у зв’язку з порушенням ліцензійних вимог.

Нагадаємо, що у листопаді за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: фінансовій компанії, ризиковому страховику та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям. Також Національний банк поновив дію ліцензії кредитній спілці.

У жовтні за ініціативою заявника Національний банк України анулював ліцензії чотирьом установам: двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду.

