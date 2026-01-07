Як змінився небанківський ринок у грудні — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні 2025 року зменшилася на шість установ — до 775. Кількість банків у грудні становила 61

У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

Із реєстрів виключено шість небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одну кредитну спілку. Примусово з реєстрів виключено три фінансові компанії, одного ризикового страховика та один ломбард.

Станом на 1 січня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 411 фінансових компаній (було 414), 47 страховиків non-life (було 48), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 101 ломбард (було 102), 85 кредитних спілок (було 86), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп зменшилася на одну (до 15). Кількість небанківських фінансових груп у грудні не змінилася (41).

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 66 комерційних агентів (було 58) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж грудня до Національного банку надійшов 301 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 227, страховиків — 39, кредитних спілок і колекторських компаній — 8, банків — 24, платіжних установ — 3.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у 2025 — НБУ

НБУ перевірить шість банків у 2026

НБУ оновив вимоги до надавачів фінансових послуг

Джерело: НБУ.