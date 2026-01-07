close-btn
PaySpaceMagazine

Як змінився небанківський ринок у грудні — НБУ

07.01.2026 12:40
Ольга Деркач

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні 2025 року зменшилася на шість установ — до 775. Кількість банків у грудні становила 61

Як змінився небанківський ринок у грудні — НБУ

Фото: bank.gov.ua

У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

Із реєстрів виключено шість небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одну кредитну спілку. Примусово з реєстрів виключено три фінансові компанії, одного ризикового страховика та один ломбард.

Станом на 1 січня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 411 фінансових компаній (було 414), 47 страховиків non-life (було 48), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 101 ломбард (було 102), 85 кредитних спілок (було 86), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп зменшилася на одну (до 15). Кількість небанківських фінансових груп у грудні не змінилася (41).

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

Як змінився небанківський ринок у грудні — НБУ

Інфографіка: НБУ

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 66 комерційних агентів (було 58) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж грудня до Національного банку надійшов 301 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 227, страховиків — 39, кредитних спілок і колекторських компаній — 8, банків — 24, платіжних установ — 3.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у 2025 — НБУ

НБУ перевірить шість банків у 2026

НБУ оновив вимоги до надавачів фінансових послуг

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року 07.01.2026

Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року
НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії 06.01.2026

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії
Скільки коштів держава отримала від ОВДП у 2025 — НБУ 05.01.2026

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у 2025 — НБУ
НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на 12,8 млн грн 30.12.2025

НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на 12,8 млн грн
НБУ перевірить шість банків у 2026 30.12.2025

НБУ перевірить шість банків у 2026
НБУ оновив вимоги до надавачів фінансових послуг 30.12.2025

НБУ оновив вимоги до надавачів фінансових послуг
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:10

Відбулися перші у 2026 році аукціони з розміщення ОВДП: скільки залучено

 Сьогодні  13:30

У застосунку Резерв+ зʼявилася нова функція

 Сьогодні  12:40

Як змінився небанківський ринок у грудні — НБУ

 Сьогодні  11:50

Український синдикат Toloka.vc інвестував у британську компанію

 Сьогодні  11:00

Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів

 Сьогодні  10:10

Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року

 06.01.2026  19:30

Vodafone підвищить ціни на деякі тарифи

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.