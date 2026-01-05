close-btn
Скільки коштів держава отримала від ОВДП у 2025 — НБУ

05.01.2026 10:10
Ольга Деркач

За даними депозитарію Національного банку України (НБУ), упродовж 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах ₴430,13 млрд, $2,45 млрд та €779,20 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано ₴320,34 млрд, $2,88 млрд та €752,50 млн

Фото: bank.gov.ua

Протягом 2025 року запозичення Міністерства фінансів України на внутрішньому борговому ринку на ₴93,76 млрд в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в грудні — на ₴26,65 млрд в еквіваленті. Роловер вкладень в ОВДП за підсумками 2025 року становить 113% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 грудня 2025 року Уряд України на первинних аукціонах залучив ₴1,48 трлн, $10,79 млрд та €3,25 млрд, а на погашення за ОВДП спрямував ₴995,15 млрд, $11,50 млрд та €2,92 млрд.

Забезпечити ефективну роботу внутрішнього боргового ринку вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України.

Зокрема, у лютому було посилено можливості для здійснення Міністерством фінансів України активних операцій із метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом: Національний банк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів із розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у грудні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США — 4,00% річних, в євро — 3,25% річних.

Цікаве по темі: НБУ перевірить шість банків у 2026

«Упродовж 2025 року уряд залучив на внутрішньому борговому ринку майже ₴570 млрд, з них понад ₴430 млрд — у гривні. Стабільна робота внутрішнього боргового ринку — результат ефективної взаємодії фіскальної та монетарної влади та вагома складова забезпечення макрофінансової стійкості. Це важливий інструмент для поліпшення строковості коштів у банківській системі, мінімізації ризиків для валютного ринку та цінової стабільності, а разом із потужною міжнародною підтримкою — запобіжник емісійного фінансування дефіциту бюджету три роки поспіль під час повномасштабної війни», — зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

Найбільший обсяг цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 січня 2026 року він становив:

  • ₴110,84 млрд, або 37,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 грудня 2025 року — ₴103,07 млрд, або 36,4%);
  • $1,38 млрд, або 63,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (станом на 1 грудня 2025 року — $1,42 млрд, або 64,1%);
  • €250,90 млн, або 36,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 грудня 2025 року — €232,40 млн, або 41,7%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 січня 2026 року становив ₴181,60 млрд в еквіваленті порівняно з ₴171,40 млрд в еквіваленті станом на 1 січня 2025 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 січня 2026 року становив ₴4,15 млрд, $12,30 млн та €10,00 млн.

Міністерство фінансів України в грудні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму $188,00 млн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив вимоги до надавачів фінансових послуг

НБУ оновив ряд вимог до банків та небанківських фінансових установ

НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь Різдва

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
